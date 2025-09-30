Real začal až gólom z penalty. Proti outsiderovi sa rozbehol v druhom polčase

Kylian Mbappé strieľa gól.
Kylian Mbappé strieľa gól. (Autor: TASR/AP)
30. sep 2025 o 20:37
O hetrik sa postaral Kylian Mbappé.

BRATISLAVA. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili aj v druhom zápase ligovej fázy Ligy majstrov. Uspeli na trávniku Kajratu Almaty výsledkom 5:0.

Víťazný gól dal v 25. minúte Kylian Mbappe z penalty a pripísal si aj čistý hetrik. „Biely balet“ vedie neúplnú tabuľku, v úvodnom dueli zdolal Olympique Marseille 2:1.

Kajrat, ktorý vyradil v 3. predkole Slovan Bratislava, figuruje na poslednom mieste, keďže prehral aj 1:4 na pôde Sportingu Lisabon.

VIDEO: Pokutový kop Kyliana Mbappého

Atalanta zaznamenala prvý triumf v tejto sezóne, keď otočila duel proti Clubu Bruggy a zvíťazila 2:1.

Belgický tím viedol ešte štvrťhodinu pred koncom riadneho hracieho času, no domácim sa podarilo otočiť v priebehu trinástich minút. Víťazný gól vsietil chorvátsky stredopoliar Mario Pašalič.

2. kolo Ligy majstrov - utorok, 30. september

Kajrat Almaty - Real Madrid 0:5 (0:1)

Góly: 25., 52., 74. Mbappé (prvý z 11 m), 83. Camavingha, 90+3. Diaz

Atalanta Bergamo - Club Bruggy 2:1 (0:1)

Góly: 74. Samardzič (z 11 m), 87. Pasalič - 38. Tzolis

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

    Kylian Mbappé strieľa gól.
    Kylian Mbappé strieľa gól.
    Real začal až gólom z penalty. Proti outsiderovi sa rozbehol v druhom polčase
    dnes 20:37
