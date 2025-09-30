ONLINE: FC Kajrat Almaty - Real Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

FC Kajrat Almaty - Real Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|30. sep 2025 o 15:45
Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: FC Kajrat Almaty - Real Madrid.

MADRID. Futbalisti FC Kajrat Almaty a Realu Madrid dnes hrajú zápas druhého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Duel sa odohrá na štadióne Almaty Central Stadium a začína sa o 18:45 h.

Kde sledovať Ligu majstrov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Kajrat Almaty - Real Madrid (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
30.09.2025 o 18:45
2. kolo
Almaty
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Real Madrid
Prehľad
Rozhodca: Guida (ITA).
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 2. kola Ligy majstrov medzi mužstvami FC Kajrat Almaty a Real Madrid.

Kajrat má za sebou historický postup do Ligy majstrov, pričom sa do prestížnej súťaže prebojoval aj cez Slovan Bratislava v 3. predkole. Úvodné vystúpenie kazašského tímu znamenalo prehru 1:4 so Sportingom, pričom sa o jediný gól Almaty postaral Edmilson Santos. V miestnej lige aktuálne figurujú na druhom mieste s jednobodovou stratou na Astanu, avšak zároveň so zápasom menej.

Real Madrid čaká zápas na horúcej pôde, kde sa bude chcieť nováčik súťaže ukázať v čo najlepšom svetle proti gigantovi zo Španielska. V prvom zápase si poradili s francúzskym Marseille 2:1, hoci museli otáčať skóre. Po dvoch góloch Mbappého z penalty sa ale favoritovi podarilo uspieť. Posledný víkend priniesol bielej časti Madridu znepokojivý výsledok, keď podľahli mestskému rivalovi Atleticu 2:5.

Dnes budeme sledovať vôbec prvú vzájomnú konfrontáciu týchto dvoch mužstiev.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    ONLINE: FC Kajrat Almaty - Real Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)
    dnes 15:45
