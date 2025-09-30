ONLINE: FC Kajrat Almaty - Real Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

MADRID. Futbalisti FC Kajrat Almaty a Realu Madrid dnes hrajú zápas druhého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Duel sa odohrá na štadióne Almaty Central Stadium a začína sa o 18:45 h.
ONLINE PRENOS: FC Kajrat Almaty - Real Madrid (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
30.09.2025 o 18:45
2. kolo
Almaty
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Real Madrid
Rozhodca: Guida (ITA).
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 2. kola Ligy majstrov medzi mužstvami FC Kajrat Almaty a Real Madrid.
Kajrat má za sebou historický postup do Ligy majstrov, pričom sa do prestížnej súťaže prebojoval aj cez Slovan Bratislava v 3. predkole. Úvodné vystúpenie kazašského tímu znamenalo prehru 1:4 so Sportingom, pričom sa o jediný gól Almaty postaral Edmilson Santos. V miestnej lige aktuálne figurujú na druhom mieste s jednobodovou stratou na Astanu, avšak zároveň so zápasom menej.
Real Madrid čaká zápas na horúcej pôde, kde sa bude chcieť nováčik súťaže ukázať v čo najlepšom svetle proti gigantovi zo Španielska. V prvom zápase si poradili s francúzskym Marseille 2:1, hoci museli otáčať skóre. Po dvoch góloch Mbappého z penalty sa ale favoritovi podarilo uspieť. Posledný víkend priniesol bielej časti Madridu znepokojivý výsledok, keď podľahli mestskému rivalovi Atleticu 2:5.
Dnes budeme sledovať vôbec prvú vzájomnú konfrontáciu týchto dvoch mužstiev.
