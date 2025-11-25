Mourinho oslavuje s Benficou prvé víťazstvo, Belgičania prekvapili Istanbul

Hráči tímu Benfica Lisabon sa radujú z gólu
Hráči tímu Benfica Lisabon sa radujú z gólu (Autor: TASR/AP)
25. nov 2025
Lisabon oživil šance na vyraďovaciu časť.

Futbalisti Benficy Lisabon si pripísali prvé body v tohtosezónnej edícii Ligy majstrov. V 5. kole ligovej fázy zvíťazili na ihrisku Ajaxu Amsterdam 2:0 a oživili svoje šance na postup do vyraďovacej časti.

V súboji dvoch najhorších tímov poslal portugalský tím do vedenia Samuel Dahl, v 6. minúte sa k nemu odrazila lopta v šestnástke a prudkou strelou ju nekompromisne upratal do siete.

Benfica vedená trénerom Josem Mourinhom nedovolila Ajaxu skórovať ani z jasných šancí a napokon sa dočkala premiérového úspechu, v závere ho spečatil po rýchlom brejku Leandro Barreiro.

Domáci tak stále čakajú na prvé body a po piatej prehre za sebou zostávajú na chvoste 36-člennej tabuľky.

Po troch výhrach vyšiel tentoraz bodovo naprázdno Galatasaray Istanbul, turecký šampión prehral doma s Royal Union St. Gilloise 0:1.

O jediný gól duelu sa postaral v 58. minúte Promise David. Belgický tím ukončil sériu troch prehier a zapísal si druhé víťazstvo do tabuľky.

Ligy majstrov - 5. kolo ligovej fázy

Ajax Amsterdam - Benfica Lisabon 0:2 (0:1)

Góly: 6. Dahl, 90. Barreiro

Galatasaray Istanbul - Royal Union St. Gilloise 0:1 (0:0)

Gól: 58. David, ČK: 89. Ünyay (Galatasaray)

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

    dnes 20:51
