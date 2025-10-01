VIDEO: Newcastle nakopol gól Woltemadeho. Karabach prekvapuje aj naďalej

Newcastle United oslavuje gól.
Newcastle United oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
Karabach má po dvoch zápasoch plný počet bodov.

BRATISLAVA. Futbalisti Newcastlu United dosiahli prvé víťazstvo v tejto sezóne hlavnej fázy Ligy majstrov.

Na pôde belgického Royale Union Saint-Gilloise triumfovali v dueli 2. kola presvedčivo 4:0.

Azerbajdžanský FK Karabach zdolal doma FC Kodaň 2:0 a nadviazal na trojbodový zisk zo štadióna Benficy Lisabon.

VIDEO: Nick Woltemade a jeho gól

Newcastle sa ujal vedenia v 17. minúte, keď strelu Sandra Tonaliho spoza šestnástky pred bránkou šikovne tečoval Nick Woltemade.

Krátko pred prestávkou zvýšil z pokutového kopu Anthony Gordon. V 64. minúte pridal anglický reprezentačný útočník z ďalšej penalty tretí gól a triumf „strák" spečatil Harvey Barnes.

2. kolo Ligy majstrov - streda, 1. október

FK Karabach - FC Kodaň 2:0 (1:0)

Góly: 28. Zoubir, 83. Addai

Royale Union SG - Newcastle United 0:4 (0:2)

Góly: 17. Woltemade, 43., 64. Gordon (oba z 11 m), 80. Barnes

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

