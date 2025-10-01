VIDEO: Newcastle nakopol gól Woltemadeho. Karabach prekvapuje aj naďalej

BRATISLAVA. Futbalisti Newcastlu United dosiahli prvé víťazstvo v tejto sezóne hlavnej fázy Ligy majstrov.
Na pôde belgického Royale Union Saint-Gilloise triumfovali v dueli 2. kola presvedčivo 4:0.
Azerbajdžanský FK Karabach zdolal doma FC Kodaň 2:0 a nadviazal na trojbodový zisk zo štadióna Benficy Lisabon.
VIDEO: Nick Woltemade a jeho gól
Newcastle sa ujal vedenia v 17. minúte, keď strelu Sandra Tonaliho spoza šestnástky pred bránkou šikovne tečoval Nick Woltemade.
Krátko pred prestávkou zvýšil z pokutového kopu Anthony Gordon. V 64. minúte pridal anglický reprezentačný útočník z ďalšej penalty tretí gól a triumf „strák" spečatil Harvey Barnes.
2. kolo Ligy majstrov - streda, 1. október
FK Karabach - FC Kodaň 2:0 (1:0)
Góly: 28. Zoubir, 83. Addai
Royale Union SG - Newcastle United 0:4 (0:2)
Góly: 17. Woltemade, 43., 64. Gordon (oba z 11 m), 80. Barnes