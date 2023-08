Pomsta? Tak to vnímajú len ľudia zvonka, hráč na to nemyslí, vraví strelec

„Chcel by som zdôrazniť, že hráč to vôbec takto nevníma. V každom zápase chcem podať dobrý výkon a teší ma, ak skórujem. Vôbec to neberiem tak, že som sa za niečo pomstil,“ vyhlásil Domonkos.

Hosťovanie v Komárne

S futbalom začínal v štyroch rokoch na podnet svojho otca. Dunajskostredský dorast vtedy hral iba druhú ligu, tak talentovaný futbalista dva roky hosťoval aj v Slovane Bratislava.

Potom sa vrátil na Žitný ostrov, kde začiatkom sezóny 2017/2018 začal trénovať s A-mužstvom.

„Trénerom DAC bol vtedy Marco Rossi. On mi navrhol, aby som išiel na hosťovanie, kde by som dostal väčšiu minutáž a mohol by som napredovať. V DAC by nebolo jednoduché presadiť sa, boli tam kvalitní hráči, vtedy prišiel aj Zsolt Kalmár,“ spomínal.



