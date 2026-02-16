Infantino dostal výnimku od prezidenta. Získal občianstvo rodnej krajiny jeho manželky

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino získal libanonské občianstvo.

Päťdesiatpäťročný funkcionár si v pondelok v priestoroch tamojšieho ministerstva vnútra v Bejrúte prebral svoj cestovný pas. Jeho manželka Lina al-Aškar sa narodila v Libanone.

Napriek tomu, že libanonské ženy nemôžu sprostredkovať občianstvo svojmu manželovi a ani deťom, Infantino dostal s rodinou výnimku od prezidenta krajiny Džúzífa Awna.

Švajčiar Infantino vlastní okrem pasu svojej rodnej krajiny ešte aj taliansky pas. Informovala agentúra AP.

