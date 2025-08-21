Bayern sa vrátil do pozície obhajcu. Bundesliga bude s jedným Slovákom

22. aug 2025
Sezóna 2025/26 odštartuje piatkovým zápasom Bayern Mníchov - RB Lipsko.

BERLÍN. Na štarte 63. ročníka nemeckej futbalovej Bundesligy figuruje na súpiskách klubov aj jeden slovenský obranca.

Denis Vavro sa po ročnom hosťovaní z FC Kodaň stal kmeňovým hráčom Wolfsburgu, aktuálne ho však čaká operácia v dôsledku vážneho svalového zranenia. V pozícii obhajcu bundesligového titulu vstúpi do novej sezóny Beyern Mníchov.

Úradujúceho majstra naďalej povedie tréner Vincent Kompany, ktorý získal s tímom 33. titul a Bavori tak prekonali vlastný rekord.

V kádri popredného európskeho tímu skončilo po sezóne 2024/25 niekoľko hráčov vrátane útočníka Thomasa Müllera.

Tridsaťpäťročnému útočníkovi, ktorý prišiel do klubu v roku 2000, neponúkol Bayern novú zmluvu a zamieril k zámorským Vancouver Whitecaps.

Nielen Vavro

Bayern v uplynulej sezóne nebol po 12 rokoch v pozícii obhajcu, keďže v ročníku 2023/24 získal premiérový titul Bayer Leverkusen.

Tohtoročný zisk nemeckého titulu bol historicky prvou trofejou pre najlepšieho strelca Bavorov Harryho Kanea, ktorý si pripísal 26 presných zásahov.

Program 1. kola Bundesligy 2025/2026

Piatok 22. augusta:

  • 20.30 h Bayern Mníchov - RB Lipsko

Sobota 23. augusta:

  • 15.30 h Union Berlín - VfB Stuttgart
  • 15.30 h Bayer Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim
  • 15.30 h 1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg
  • 15.30 h SC Freiburg - FC Augsburg
  • 15.30 h Eintracht Frankfurt - Werder Brémy
  • 18.30 h FC St. Pauli - Borussia Dortmund

Nedeľa 24. augusta:

  • 15.30 h FSV Mainz - 1. FC Kolín
  • 17.30 h Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV

Z 34 duelov prehral Bayern len dva, ďalších 14 bodov stratil na remízach a triumfoval o 13 bodov pred Leverkusenom. Titul si zaistil tri duely pred koncom, remízou 3:3 na pôde Lipska.

Okrem Vavra bude mať Slovensko svoju stopu aj v trénerskom štábe v FC St. Pauli. Päťdesiatdvaročný Peter Németh v ňom pôsobí ako jeden z asistentov hlavného trénera Alexandra Blessina.

Dvadsaťdeväťročný stopér Vavro, ktorý patrí medzi opory slovenskej reprezentácie, utrpel zranenie počas zápasu 1. kola Nemeckého pohára na pôde piatoligového SV Hemelingen (9:0) a striedal už v 10. minúte.

V najbližších dňoch ho čaká operácia, ktorá ho vyradí na neurčitý čas. „VfL Wolfsburg bude bez obrancu Denisa Vavra až do odvolania.

Slovák utrpel vážne svalové zranenie v oblasti priťahovača počas víťazného zápasu prvého kola DFB Cupu proti SV Hemelingen a v najbližších dňoch podstúpi operáciu.

Denisovi prajeme všetko najlepšie a skoré uzdravenie,“ uviedol na svojom oficiálnom webe VfL, ktorý obsadil v uplynulej sezóne 11. miesto.

Najhorší výsledok pre Lipsko

Uplynulá sezóna nevyšla z popredných tímov RB Lipsko, ktoré sa v Bundeslige umiestnilo až na 7. priečke a o jeden bod mu ušla miestenka v európskych súťažiach.

Pre klub, ktorý vznikol v roku 2009 a v priebehu siedmich rokov sa prebojoval z piatej ligy do najvyššej nemeckej súťaže, je to najhorší bundesligový výsledok.

V lete zaujal na prestupovom trhu, keď získal od anglického Manchestru United 76,5 milióna eur za 22-ročného slovinského útočníka Benjamina Šeška.

V letných prestupových transakciách zaujal najviac odchod stredopoliara Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen do Liverpoolu v hodnote 125 miliónov libier.

Do rovnakého klubu išiel z Frankfurtu aj útočník Hugo Ekitike (95 miliónov €). Tretím najdrahším transferom bol spomínaný Šeško, nasledoval krídelník Luis Diaz (70 miliónov €), čo bol zároveň najdrahší letný príchod do Bundesligy. Kolumbijčan prišiel z Liverpoolu do Bayernu Mníchov.

Návrat Hamburgu

Sezóna 2025/26 odštartuje piatkovým zápasom Bayern Mníchov - RB Lipsko a vyvrcholí záverečným kolom 25. mája 2026.

Zimná prestávka potrvá od 21. decembra do 9. januára. Tradične sa hrá systém s 18 účastníkmi každý s každým doma - vonku.

Prvé štyri tímy sa kvalifikujú do Ligy majstrov, piate mužstvo konečnej tabuľky sa predstaví v Európskej lige a šiesty tím v kvalifikácii Konferenčnej ligy. Z Bundesligy vypadnú dvaja najslabší a tím na 16. mieste bude hrať baráž.

V tej tohtoročnej sa tesne udržal v súťaži Heidenheim, ktorý remizoval doma s Elversbergom 2:2 a na jeho pôde triumfoval 2:1.

Sársky tím založený v roku 1907 zažil v sezóne 2023/24 premiérovú sezónu v druhej lige a postup do najvyššej súťaže by bol senzáciou.

V Bundeslige sa tento rok naopak neudržal VfL Bochum so slovenským stredopoliarom Matúšom Berom a po roku zostúpil aj Holstein Kiel.

Nahradili ich 1. FC Kolín, ktorý sa vrátil po sezóne v nižšej súťaži a Hamburger SV. Šesťnásobný majster kraľoval začiatkom 80. rokov Bundeslige a naposledy z nej vypadol v ročníku 2017/18.

Zaujímavosťou je, že Hamburg bude mať dvojnásobné zastúpenie v súťaži premiérovo po 14 rokoch, keďže v nej pôsobí aj St. Pauli.

Zoznam majstrov Bundesligy

  • Bayern Mníchov - 33 titulov (32)
  • 1. FC Norimberg - 9 (1)
  • Borussia Dortmund - 8 (5)
  • Schalke 04 Gelsenkirchen - 7 (0)
  • Hamburger SV - 6 (3)
  • VfB Stuttgart - 5 (3)
  • Borussia Mönchengladbach - 5 (5)
  • Werder Brémy - 4 (4)
  • 1. FC Kaiserslautern - 4 (2)
  • 1. FC Kolín nad Rýnom - 3 (2)
  • Lokomotive Lipsko - 3
  • Greuther Fürth - 3
  • Hertha Berlín - 2
  • Viktoria 1889 Berlín - 2
  • SC Drážďany - 2
  • Hannover 96 - 2
  • Blau-Weiss 90 Berlín - 1
  • Eintracht Braunschweig - 1 (1)
  • Fortuna Düsseldorf - 1
  • RW Essen - 1
  • Eintracht Frankfurt - 1
  • FV Karlsruhe - 1
  • SC Karlsruhe - 1
  • Holstein Kiel - 1
  • Bayer Leverkusen - 1 (1)
  • VfR Mannheim - 1
  • 1860 Mníchov - 1 (1)
  • Rapid Viedeň - 1
  • VfL Wolfsburg - 1 (1)

