Sparta je jednou nohou v hlavnej fáze Ligy majstrov, Slavia chce priebeh dvojzápasu otočiť

BRATISLAVA. Futbalisti Dinama Záhreb sú vďaka víťazstvu nad FK Karabach 3:0 v úvodnom zápase play-off blízko k postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov, no dvojzápasy majú vďaka dvojgólovým náskokom sľubne rozohrané aj Red Bull Salzburg, Sparta Praha či Lille.

Hráči Galatasarayu Istanbul síce na ihrisku Young Boys Bern vyrovnali z 0:2 na 2:2, no gól Filipa Ugrinica z penalty v 86. minúte dostal do lepšej pozície švajčiarsky tím.

"Viac využívať situácie v šestnástke. Ten rozdiel bol v prvom zápase výrazný, išlo o rýchlosť kombinácií aj prácu s loptou. Musíme to súperovi čo najviac znepríjemniť.

Verím, že doma na tom budeme lepšie aj v držaní lopty, pretože to nás stálo veľa síl. Je zložité čeliť tejto situácii, no verím, že to zvládneme a že na to máme silu," uviedol Trpišovský pre klubový web.