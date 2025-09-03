Portugalsko odohrá prvý zápas po smrti Jotu. Sériu Španielov sa pokúsia zastaviť Bulhari

Kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo strieľa na bránu počas semifnálového zápasu Ligy národov vo futbale.
Kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo strieľa na bránu počas semifnálového zápasu Ligy národov vo futbale. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. sep 2025 o 00:00
Kvalifikačné zápasy sa hrajú od štvrtka do utorka.

BRATISLAVA. Otváracie zápasy európskej časti kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale čakajú tímy vo zvyšných šiestich skupinách (A-F).

Medzi nimi budú okrem Slovenska a Nemecka aj úradujúci vicemajstri sveta z Francúzska či súčasný európsky šampión Španielsko.

Program je rozdelený na šesť dní za sebou so začiatkom vo štvrtok, pričom septembrové zápolenia vo všetkých skupinách potrvajú do utorka.

Španieli na prehru čakajú už vyše dva roky

Nič iné ako víťazný vstup do kvalifikácie neočakávajú Španieli. Na prehru v riadnom hracom čase v súťažnom stretnutí čakajú od 28. marca 2023, keď podľahli Škótsku v kvalifikácii na vlaňajšie ME v Nemecku.

V pozícii jasného favorita nastúpia na svoj úvodný duel v E-skupine vo štvrtok na pôde Bulharska. Druhý duel čaká „La Furia Roja“ v nedeľu na ihrisku Turecka.

V skupine figuruje ešte Gruzínsko a španielsky tréner Luis de la Fuente varuje pred podcenením súperov.

„Stále ide o kvalifikáciu a tie sú veľmi ťažké. Napríklad Taliansko vynechalo dva svetové šampionáty za sebou. K postupu na záverečný turnaj zostáva urobiť ešte veľa krokov. Sústredíme sa na to, aby sme sa tam dostali a splnili našu úlohu,“ citovala agentúra AFP španielskeho kormidelníka.

Portugalsko po smrti Jotu

Povzbudení triumfom v Lige národov môžu byť hráči Portugalska. Tím vedený hviezdnym útočníkom Cristianom Ronaldom však neprežíva ľahké obdobie, keďže počas leta prišiel o zosnulého Dioga Jotu.

Portugalsko začne kvalifikačné boje proti Arménsku a Maďarsku. Budú to prvé stretnutia bez Jotu, ktorý tragicky zahynul 3. júla pri autonehode so svojím bratom Andrem v španielskej provincii Zamora.

Pamiatku si uctili už aj tímy v anglickej Premier League, v ktorej Jota obliekal dres FC Liverpool. Podobná pietna spomienka čaká aj portugalský národný tím.

„Chceme si jeho pamiatku uctievať každý deň,“ povedal tréner Roberto Martinez. Portugalčania sa v rámci F-skupiny stretnú aj s Írskom.

Posledný turnaj pre Deschampsa

Kvalifikácia sa v „déčku“ začína pre Francúzov, ktorí sa chcú prebojovať na posledný veľký turnaj pod vedením kormidelníka Didiera Deschampsa. Ten potvrdil, že po MS 2026 skončí na lavičke „Les Bleus“.

Trojbodový vstup chcú zaznamenať Francúzi v piatok proti Ukrajine.

„Kvalifikácia na majstrovstvá sveta nikdy nebola formalitou. Na najvyššej úrovni môže byť nemilosrdná a neúprosná,“ povedal Deschamps, ktorý prvýkrát povolal novú posilu Liverpoolu Huga Ekitikeho.

Francúzi sa v základnej skupine stretnú aj s Azerbajdžanom a Islandom.

Slováci začnú kvalifikáciu vo štvrtok súbojom A-skupiny v Bratislave proti favorizovanému Nemecku (20.45 h). Výber trénera Francesca Calzonu čaká o tri dni neskôr duel na pôde Luxemburska.

Kvalifikácia o MS 2026:

štvrtok 4. septembra:

A-skupina:

20:45 Slovensko - Nemecko (NFŠ, Bratislava)

20:45 Luxembursko - Severné Írsko (Luxembourg)

E-skupina:

18:00 Gruzínsko - Turecko

20:45 Bulharsko - Španielsko

G-skupina:

18:00 Litva - Malta

20:45 Holandsko - Poľsko

J-skupina:

16:00 Kazachstan - Wales

20:45 Lichtenštajnsko - Belgicko


piatok 5. septembra:

B-skupina:

20:45 Švajčiarsko - Kosovo

20:45 Slovinsko - Švédsko

C-skupina:

20:45 Grécko - Bielorusko

20:45 Dánsko - Škótsko

D-skupina:

20:45 Ukrajina - Francúzsko

20:45 Island - Azerbajdžan

I-skupina:

20:45 Moldavsko - Izrael

20:45 Taliansko - Estónsko

L-skupina:

20:45 Faerské ostrovy - Chorvátsko

20:45 Čierna Hora - Česko


sobota 6. septembra:

F-skupina:

18:00 Arménsko - Portugalsko

20:45 Írsko - Maďarsko

H-skupina:

20:45 San Maríno - Bosna a Hercegovina

20:45 Rakúsko - Cyprus

K-skupina:

15:00 Lotyšsko - Srbsko

18:00 Anglicko - Andorra


nedeľa 7. septembra:

A-skupina:

20:45 Luxembursko - Slovensko (Luxemburg)

20:45 Nemecko - Severné Írsko (Kolín)

E-skupina:

15:00 Gruzínsko - Bulharsko

20:45 Turecko - Španielsko

G-skupina:

20:45 Poľsko - Fínsko

20:45 Litva - Holandsko

J-skupina:

18:00 Severné Macedónsko - Lichtenštajnsko

20:45 Belgicko - Kazachstan


pondelok 8. septembra:

B-skupina:

20:45 Švajčiarsko - Slovinsko

20:45 Kosovo - Švédsko

C-skupina:

20:45 Grécko - Dánsko

20:45 Bielorusko - Škótsko

I-skupina:

20:45 Izrael - Taliansko

L-skupina:

20:45 Chorvátsko - Čierna Hora

20:45 Gibraltár - Faerské ostrovy


utorok 9. septembra:

D-skupina:

18:00 Azerbajdžan - Ukrajina

20:45 Francúzsko - Island

F-skupina:

18:00 Arménsko - Írsko

20:45 Maďarsko - Portugalsko

H-skupina:

20:45 Cyprus - Rumunsko

20:45 Bosna a Hercegovina - Rakúsko

I-skupina:

20:45 Nórsko - Moldavsko

K-skupina:

20:45 Srbsko - Anglicko

20:45 Albánsko - Lotyšsko

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

dnes 00:00
