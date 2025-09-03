Portugalsko odohrá prvý zápas po smrti Jotu. Sériu Španielov sa pokúsia zastaviť Bulhari

BRATISLAVA. Otváracie zápasy európskej časti kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale čakajú tímy vo zvyšných šiestich skupinách (A-F).
Medzi nimi budú okrem Slovenska a Nemecka aj úradujúci vicemajstri sveta z Francúzska či súčasný európsky šampión Španielsko.
Program je rozdelený na šesť dní za sebou so začiatkom vo štvrtok, pričom septembrové zápolenia vo všetkých skupinách potrvajú do utorka.
Španieli na prehru čakajú už vyše dva roky
Nič iné ako víťazný vstup do kvalifikácie neočakávajú Španieli. Na prehru v riadnom hracom čase v súťažnom stretnutí čakajú od 28. marca 2023, keď podľahli Škótsku v kvalifikácii na vlaňajšie ME v Nemecku.
V pozícii jasného favorita nastúpia na svoj úvodný duel v E-skupine vo štvrtok na pôde Bulharska. Druhý duel čaká „La Furia Roja“ v nedeľu na ihrisku Turecka.
V skupine figuruje ešte Gruzínsko a španielsky tréner Luis de la Fuente varuje pred podcenením súperov.
„Stále ide o kvalifikáciu a tie sú veľmi ťažké. Napríklad Taliansko vynechalo dva svetové šampionáty za sebou. K postupu na záverečný turnaj zostáva urobiť ešte veľa krokov. Sústredíme sa na to, aby sme sa tam dostali a splnili našu úlohu,“ citovala agentúra AFP španielskeho kormidelníka.
Portugalsko po smrti Jotu
Povzbudení triumfom v Lige národov môžu byť hráči Portugalska. Tím vedený hviezdnym útočníkom Cristianom Ronaldom však neprežíva ľahké obdobie, keďže počas leta prišiel o zosnulého Dioga Jotu.
Portugalsko začne kvalifikačné boje proti Arménsku a Maďarsku. Budú to prvé stretnutia bez Jotu, ktorý tragicky zahynul 3. júla pri autonehode so svojím bratom Andrem v španielskej provincii Zamora.
Pamiatku si uctili už aj tímy v anglickej Premier League, v ktorej Jota obliekal dres FC Liverpool. Podobná pietna spomienka čaká aj portugalský národný tím.
„Chceme si jeho pamiatku uctievať každý deň,“ povedal tréner Roberto Martinez. Portugalčania sa v rámci F-skupiny stretnú aj s Írskom.
Posledný turnaj pre Deschampsa
Kvalifikácia sa v „déčku“ začína pre Francúzov, ktorí sa chcú prebojovať na posledný veľký turnaj pod vedením kormidelníka Didiera Deschampsa. Ten potvrdil, že po MS 2026 skončí na lavičke „Les Bleus“.
Trojbodový vstup chcú zaznamenať Francúzi v piatok proti Ukrajine.
„Kvalifikácia na majstrovstvá sveta nikdy nebola formalitou. Na najvyššej úrovni môže byť nemilosrdná a neúprosná,“ povedal Deschamps, ktorý prvýkrát povolal novú posilu Liverpoolu Huga Ekitikeho.
Francúzi sa v základnej skupine stretnú aj s Azerbajdžanom a Islandom.
Slováci začnú kvalifikáciu vo štvrtok súbojom A-skupiny v Bratislave proti favorizovanému Nemecku (20.45 h). Výber trénera Francesca Calzonu čaká o tri dni neskôr duel na pôde Luxemburska.
Kvalifikácia o MS 2026:
štvrtok 4. septembra:
A-skupina:
20:45 Slovensko - Nemecko (NFŠ, Bratislava)
20:45 Luxembursko - Severné Írsko (Luxembourg)
E-skupina:
18:00 Gruzínsko - Turecko
20:45 Bulharsko - Španielsko
G-skupina:
18:00 Litva - Malta
20:45 Holandsko - Poľsko
J-skupina:
16:00 Kazachstan - Wales
20:45 Lichtenštajnsko - Belgicko
piatok 5. septembra:
B-skupina:
20:45 Švajčiarsko - Kosovo
20:45 Slovinsko - Švédsko
C-skupina:
20:45 Grécko - Bielorusko
20:45 Dánsko - Škótsko
D-skupina:
20:45 Ukrajina - Francúzsko
20:45 Island - Azerbajdžan
I-skupina:
20:45 Moldavsko - Izrael
20:45 Taliansko - Estónsko
L-skupina:
20:45 Faerské ostrovy - Chorvátsko
20:45 Čierna Hora - Česko
sobota 6. septembra:
F-skupina:
18:00 Arménsko - Portugalsko
20:45 Írsko - Maďarsko
H-skupina:
20:45 San Maríno - Bosna a Hercegovina
20:45 Rakúsko - Cyprus
K-skupina:
15:00 Lotyšsko - Srbsko
18:00 Anglicko - Andorra
nedeľa 7. septembra:
A-skupina:
20:45 Luxembursko - Slovensko (Luxemburg)
20:45 Nemecko - Severné Írsko (Kolín)
E-skupina:
15:00 Gruzínsko - Bulharsko
20:45 Turecko - Španielsko
G-skupina:
20:45 Poľsko - Fínsko
20:45 Litva - Holandsko
J-skupina:
18:00 Severné Macedónsko - Lichtenštajnsko
20:45 Belgicko - Kazachstan
pondelok 8. septembra:
B-skupina:
20:45 Švajčiarsko - Slovinsko
20:45 Kosovo - Švédsko
C-skupina:
20:45 Grécko - Dánsko
20:45 Bielorusko - Škótsko
I-skupina:
20:45 Izrael - Taliansko
L-skupina:
20:45 Chorvátsko - Čierna Hora
20:45 Gibraltár - Faerské ostrovy
utorok 9. septembra:
D-skupina:
18:00 Azerbajdžan - Ukrajina
20:45 Francúzsko - Island
F-skupina:
18:00 Arménsko - Írsko
20:45 Maďarsko - Portugalsko
H-skupina:
20:45 Cyprus - Rumunsko
20:45 Bosna a Hercegovina - Rakúsko
I-skupina:
20:45 Nórsko - Moldavsko
K-skupina:
20:45 Srbsko - Anglicko
20:45 Albánsko - Lotyšsko