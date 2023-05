City túži odplatiť Realu vlaňajšie vyradenie, tentokrát má nové eso v rukáve v podobe Haalanda

Úradujúci anglický majster sa chce revanšovať súperovi za vlaňajšie vyradenie v rovnakej fáze, keď "biely balet" po dramatickom priebehu postúpil do finále vďaka gólu Karima Benzemu v predĺžení odvetného súboja.

Real by nikdy nič nevyhral, ak by nemal v kádri Luku Modriča, Toniho Kroosa, Viniciusa Juniora či Karima Benzemu," upozorňuje portugalský krídelník Bernardo Silva.

Nie je to však len o názve či znaku klubu, to samo o sebe nič neznamená.

Real je však protivník najťažšieho kalibru. "Bolo by hlúpe, ak by sme ho nerešpektovali. Real je značka.

Haaland dokáže skórovať kedykoľvek

"Citizens" veria, že toto by mohla byť sezóna, keď konečne dokráčajú k premiérovej trofeji v LM.

"Tretí rok za sebou sme v semifinále Ligy majstrov. Nie je to o víťazstvách, ale hlavne o snahe. Ak sa o to budete viackrát pokúšať, raz sa vám to podarí," citoval portál UEFA španielskeho trénera City Pepa Guardiolu.

V porovnaní s minulou konfrontáciou bude mať nové eso v rukáve v podobe Erlinga Haalanda.

Nórsky kanonier, ktorý prišiel na Etihad Stadium vlani v lete z Dortmundu, nastrieľal vo svojej prvej sezóne v drese City 51 gólov vo všetkých súťažiach.

"Erling už dokázal streliť gól každému. Keď mu vypracujete šancu, premení ju.

Dokáže skórovať z akejkoľvek pozície - z pokutových kopov, po kombináciách po zemi i po centroch," vyjadril sa Guardiola na adresu Haalanda.

Otázny je štart obrancu Nathana Akeho, ktorého trápi zranenie stehenného svalu.