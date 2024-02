Ružomberčania chcú na jar zabojovať o prvú šestku, smelé ciele majú aj v pohári

RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok vstúpia do jarnej časti Niké ligy s cieľom prebojovať sa do prvej šestky.

"Som rád, že aj z kabíny od hráčov cítiť, o čo hráme a že chcú urobiť maximum. Druhý náš spoločný cieľ musí byť progres jednotlivých hráčov i celého tímu.

Zmyslom našej práce je, aby sme sa posúvali a zlepšovali," zdôraznil Smetana.

V kádri už po jesennej časti nefiguruje brankár Ivan Krajčírik, ktorý prestúpil do poľského klubu Widzev Lodž. Do tímu sa vrátil obranca Alexander Mojžiš z hosťovania v Debrecíne.

S priebežným postavením v tabuľke nie sú v Ružomberku spokojní a v jarnej časti by ho radi vylepšili. "Máme väčšiu stratu na prvú šestku, no taká je realita. Urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali do skupiny o titul a uvidíme, ako to dopadne.

Nemalé očakávania máme v Slovenskom pohári," priznal kapitán Marek Zsigmund k štvrťfinálovému zápasu SP v Dunajskej Strede.