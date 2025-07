Poliaci rastú, aj finančne. Majú trojnásobnú hodnotu, no v Žiline sa nevzdávajú

Ak by si tento pocit chceli v Žiline zopakovať, museli by upriamiť pozornosť na zisk ligového titulu. Vo vlaňajšom ročníku obsadili v Niké lige druhé miesto. Zaostali o štyri body za majstrovským Slovanom.

Šošonov práve doviedol medzi svetovú elitu. Do Ligy majstrov. „Ako tréner som také niečo nikdy v živote nezažil, ale teraz mám to šťastie, že môžem trénovať Žilinu. Splnil sa nám sen," doplnil

„Osobne to skôr vnímam skôr ako mediálnu fámu," poznamenal pre Sportnet poľský novinár Adrian Heluszka.

Sú trojnásobne drahší

„Nie je to o mne. Je to o mužstve, o Žiline," myslí si Staňo. „Bude to náročné. Mali sme na všetko kratší čas, no urobili sme maximum. Raków robí veľké transfery, ostávajú tam len tí najlepší. Vynikajúco behajú, majú dobrú štruktúru v defenzíve. Ťažký oriešok, no prečo by sme sa mali vzdať už pred zápasom?" pýta sa kouč Žiliny.