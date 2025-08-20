Okrem Slovana budú v akcii aj ďalší Slováci. Poznaň privíta Hrošovského Genk, Sigma v Malmö

BRATISLAVA. Okrem súboja medzi futbalistami ŠK Slovan Bratislava a švajčiarskym Young Boys Bern je vo štvrtok 21. augusta na programe ďalších 11 prvých zápasov play off Európskej ligy UEFA.
Sigma Olomouc so slovenským brankárom Matúšom Hruškom a obrancom Tomášom Hukom sa predstaví na pôde Malmö FF.
Tím z Hanej sa na švédskeho šampióna naladil víťazstvom 1:0 nad Zlínom v moravskom derby. Sigma si zahrá európsky súťažný zápas po 2548 dňoch.
Naposledy na medzinárodnej scéne účinkovala 30. augusta 2018, keď v odvete play off EL prehrala na pôde španielskej Sevilly 0:3.
„Verím, že proti Malmö nadviažeme na úspešné výsledky z úvodu nového ročníka českej ligy. Na konte máme zatiaľ desať bodov a to je super. Odohratých je síce iba päť kôl, no už v tabuľke vytvárajú odstupy.
Čaká nás anglický týždeň, tri dni po stretnutí vo Švédsku hráme v Hradci Králové, no máme dostatočný počet zdravých hráčov, ktorí budú mať možnosť predviesť svoje kvality," zdôraznil pre klubový web tréner Sigmy Tomáš Janotka.
Poľský Lech Poznaň privíta belgický Racing Genk vo svojom strede so slovenským reprezentačným stredopoliarom Patrikom Hrošovským.
Bosniansky zástupca Zrinjski Mostar, ktorý vypadol zo Slovanom v 2. predkole Ligy majstrov, čaká konfrontácia s holandským Utrechtom.
Šancu preniknúť do skupinovej fázy má aj gibraltarský Lincoln Red Imps, v ceste mu však bude stáť favorizovaný portugalský tím Sporting Braga. Odvetné zápasy play off sú na programe 28. augusta.
Európska liga UEFA
1. zápasy play off - štvrtok 21. augusta:
18:30 FC Midtjylland - KuPS Kuopio
19:00 Brann Bergen - AEK Larnaka
19:00 Malmö FF - Sigma Olomouc
20:00 FK Škendija - Ludogorec Razgrad
20:00 Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kyjev
20:00 Panathinaikos Atény - Samsunspor
20:00 Zrinjski Mostar - FC Utrecht
20:15 ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern
20:30 Lech Poznaň - Racing Genk
20:45 FC Aberdeen - FCSB
20:45 HNK Rijeka - PAOK Solún
21:00 Lincoln Red Imps - Sporting Braga