Olomouc čaká veľmi náročná výzva. Zbrane však neskladáme, vraví tréner

BRATISLAVA. Súťaže pod záštitou Európskej futbalovej únie (UEFA) tento týždeň spoznajú účastníkov hlavných fáz a inak to nie je ani v prípade Európskej ligy (EL).
Okrem úradujúceho slovenského šampióna Slovana Bratislava sa vo štvrtkových odvetách play off predstaví aj česká Sigma Olomouc v kádri s troma Slovákmi.
Olomouc, ktorého dres si obliekajú brankár Matúš Hruška i obrancovia Juraj Chvátal a Tomáš Huk, čaká domáci súboj proti Malmö FF.
Český klub hral minulý týždeň relatívne vyrovnanú partiu, ale vo Švédsku rozhodla efektivita a v domácej odvete bude doháňať trojgólové manko po prehre 0:3.
„Zbrane ešte neskladáme. Určite sa to pokúsime zdramatizovať napríklad rýchlym gólom, ale bude to ťažké. Musíme vnímať kvalitu súpera,“ citoval trénera Tomáša Janotku klubový web.
„Do odvety nepôjdeme odovzdaní. Pôjdeme do toho tak, ako by išlo o prvý zápas. Na konci uvidíme, na čo to bude stačiť,“ sľúbil obranca Jiří Sláma.
V lepšej nálade ako jeho krajania vo štvrtok nastúpi Patrik Hrošovský, ktorý sa pred týždňom podpísal pod triumf Racingu Genk nad Lechom Poznaň dvoma gólmi.
Účastník najvyššej belgickej súťaže bude po víťazstve 5:1 štartovať pred domácimi divákmi s pohodlným štvorgólovým náskokom.
„Dostali sme sa do výbornej pozície. Samozrejme, je priskoro tvrdiť, že sme si istí miestom v hlavnej fáze, pretože vo futbale nikdy neviete, čo sa môže stať. Zároveň však nesmieme o toto vedenie prísť,“ konštatoval Hrošovského spoluhráč Jarne Steuckers.
Zo Slovákov bude v akcii aj Ľubomír Šatka s tureckým Samsunsporom. Ten sa bude doma snažiť otočiť nepriaznivý stav po prehre na trávniku Panathinaikosu Atény 1:2. Tréner tímu Thomas Reis pripustil, že v prvom zápase si Samsunspor želal viac:
„Úprimne, nebol to najlepší výsledok, aký sme chceli dosiahnuť. V odvete sa pokúsime podať čo najlepší výkon. Počas zápasu sme mali niekoľko smolných momentov.
Panathinaikos má veľmi silnú obranu. Je sklamanie, že oba góly, ktoré sme inkasovali, boli spôsobené chybami, ktoré sme urobili po rohových kopoch. Z týchto chýb sa však poučíme.“
O hlavnú fázu EL naďalej bojuje bosniansky HŠK Zrinjski Mostar, ktorý vypadol v 2. predkole Ligy majstrov so Slovanom po prehre 0:4 a remíze 2:2. V úvodnom stretnutí play off podľahol holandskému Utrechtu 0:2.
Odvetné zápasy play-off Európskej ligy:
Štvrtok 28. augusta:
17:00 KuPS Kuopio - FC Midtjylland /prvý zápas: 0:4/
18:30 Sigma Olomouc - Malmö FF /prvý zápas: 0:3/
19:00 Samsunspor - Panathinaikos Atény /prvý zápas: 1:2/
19:30 Ludogorec Razgrad - FK Škendija Tetovo /prvý zápas: 1:2/
19:30 PAOK Solún - HNK Rijeka /prvý zápas: 0:1/
20:00 Young Boys Bern - ŠK Slovan Bratislava /prvý zápas: 1:0/
20:00 Racing Genk - Lech Poznaň /prvý zápas: 5:1/
20:00 Dynamo Kyjev - Maccabi Tel Aviv /prvý zápas: 1:3/
20:00 FC Utrecht - Zrinjski Mostar /prvý zápas: 2:0/
20:30 FCSB - FC Aberdeen /prvý zápas: 2:2/
21:00 Sporting Braga - Lincoln Red Imps /prvý zápas: 4:0/