S hráčmi pôjdem až na smrť, hovorí Simeone. Atletico vyzve Inter aj s Griezmannom

Inter si vezie z Milána do odvety tesný náskok, ktorý mu zabezpečil gól Marka Arnautoviča. Líder talianskej Serie A a vlaňajší finalista LM mohol zvíťaziť aj vyšším rozdielom nebyť slabšej koncovky a výborných zákrokov brankára Jana Oblaka. Aj vďaka tomu je osemfinálová konfrontácia stále otvorená.

"V prvom stretnutí sme hrali celkom dobre, blížilo sa to tomu, čo sme si predstavovali, teda dokázali sme pomerne dobre eliminovať veľmi silný útok, ktorý dokáže tím ako Inter generovať.

"Cítim, že mužstvo na ihrisku dáva zo seba všetko. Som to ja, kto nedokáže nájsť správnu cestu. Pôjdem až na smrť s týmito hráčmi, pretože viem, čoho sú schopní a čo dokážu. Budem s nimi naďalej pracovať," citovala Simeoneho agentúra AFP.

Pozitívom je očakávaný návrat kľúčového hráča Antoinea Griezmanna, francúzsky reprezentant sa zotavil zo zranenia členka, ktoré utrpel v prvom osemfinálovom súboji. Odvtedy vynechal štyri zápasy, z ktorých Atletico vyhralo iba jedno. V stredu by mal nastúpiť.

V oveľa lepšej nálade sú hráči Interu, ktorí ťahajú šnúru trinástich víťazných zápasov vo všetkých súťažiach. Na LM sa naladili ligovým triumfom 1:0 v Bologni, ktoré zariadil Yann Bisseck.

"Prvý osemfinálový duel zanechal v nás pozitívne dojmy. Moji hráči podali výnimočný výkon proti kvalitnému súperovi. Mrzí ma len jedna vec, že sme nevyhrali vyšším rozdielom, pretože v Madride to bude intenzívny duel," povedal podľa uefa.com kouč "nerazzurri" Simone Inzaghi.

Teší ho forma mužstva v uplynulom období: "Zatiaľ si chlapci počínajú skvele, no najdôležitejšie mesiace sezóny sú marec a apríl. Musia v nastolenom trende vydržať. Páči sa mi, ako pracujú v tréningoch, ale vieme, že prídu ťažkosti ako nabitý program, únava či zranenia."

Proti PSV musíme jednoducho vyhrať, hovorí Sancho

Výsledok 1:1 z Eindhovenu dáva Dortmundu sľubné vyhliadky pred odvetou. Borussia figuruje v bundesligovej tabuľke síce až na štvrtom mieste, pričom na vedúci Leverkusen stráca priepastných 20 bodov, no naposledy si vylepšila náladu dvomi víťazstvami.

Cez víkend triumfovala v Brémach 2:1 napriek tomu, že celý druhý polčas odohrala s desiatimi hráčmi po vylúčení Marcela Sabitzera.

Športový riaditeľ BVB Sebastian Kehl tvrdí, že mužstvo v správnom čase graduje formu: "Vieme, že potrebujeme zvíťaziť, aby sme sa dostali do ďalšieho kola. Myslím si, že sme plne schopní zdolať silný Eindhoven, najmä v domácom prostredí. Na zápas sa dobre pripravíme, je to pre nás akoby finále. V uplynulých pár týždňoch sa tím postupne dostal do situácie, ktorá nám dáva šancu vyhrať takýto náročný zápas."