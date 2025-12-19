Alonso verí v biele Vianoce na lavičke Realu. Pred domácim zápasom čelí opäť veľkému tlaku

Tréner Xabi Alonso zo španielskeho futbalového veľkoklubu Real Madrid čelí veľkému tlaku pred sobotňajším súbojom La Ligy doma proti FC Sevilla.
Vedenie "bieleho baletu" uspokojí iba víťazstvo, ktoré musí zaistiť práve kouč Alonso. Potrebuje posilniť svoju pozíciu pred vianočnými sviatkami.
V poslednom období sa Alonso dostal pod paľbu kritiky po slabších výkonoch svojho tímu. Najmä po minulotýždňovej domácej prehre s anglickým Manchestrom City v Lige majstrov, po ktorej sa dokonca hovorilo o jeho možnom odvolaní.
Madridčania prehrali 1:2, no nasadenie hráčov minimálne na určitý čas zachránilo Alonsovi pozíciu trénera.
Zachraňuje ho Mbappé
Hlavnou postavou tímu je francúzsky reprezentačný útočník Kylian Mbappé, ktorý nastrieľal už 28 gólov v 23 tohtosezónnych zápasoch naprieč všetkými súťažami.
Hviezdny zakončovateľ vynechal spomenutý zápas proti City pre zlomený prst, no počas ostatných dní absolvoval plných 90 minút v nedávnych zápasoch proti Alavésu aj CF Talavere.
V tomto kalendárnom roku má Mbappé na konte 58 gólov, klubový rekord Realu drží od roku 2013 Cristiano Ronaldo s 59 presnými zásahmi.
Napriek tomu, že "biely balet" si udržal štvorbodový odstup za lídrom La Ligy FC Barcelona a dostal sa do osemfinále Copa del Rey, Alonsova závislosť na Mbappém a problémy s využitím ostatných hviezd zostávajú veľkou výzvou.
Rodrygov návrat formy
Po triumfe nad Talaverou hlavný kormidelník ocenil prácu Rodryga Góesa, ktorý skóroval v ostatných dvoch dueloch. Zdôraznil však, že jeho tím potrebuje viac hráčov s klinickou efektivitou.
"Máme len jeden cieľ - Sevillu. Potrebujeme tri body, chceme pozitívnu atmosféru a chceme zakončiť rok úspešne," vyhlásil Alonso.
Real Madrid má proti FC Sevilla dlhodobo priaznivú bilanciu, keď v La Lige s týmto tímom neprehral viac než sedem rokov. Nebude to však ľahký súper, pretože ukázal potenciál v októbri triumfom nad FC Barcelona 4:1.
Zaujímavosťou je, že po krátkej pauze absolvuje Real v úvode januára ďalší domáci súboj proti klubu z mesta Sevilla, jeho súperom však bude Betis.
Barcelona s ťažkým výjazdom
Šlágrom predvianočného víkendu v La Lige bude duel na Estadio de la Cerámica, v ktorom domáci Villarreal hostí FC Barcelona. Pôjde o súboj tretieho proti prvému.
"Žltá ponorka" má okrem tohto duelu k dobre aj dve dohrávky a v prípade plného bodového zisku v každom z týchto duelov má šancu stať sa lídrom hodnotenia.