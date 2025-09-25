Liverpool čaká boj o neporaziteľnosť. Útočník United sa rýchlo vracia na starý štadión

LONDÝN. Bryan Mbeumo bude mať zmiešané pocity, ak sa mu podarí skórovať pri svojom prvom návrate na štadión Community ako hráč Manchestru United v sobotňajšom dueli Premier League proti Brentfordu.
Domáci fanúšikovia mu za gól síce nezatlieskajú, no ťažko možno očakávať aj negatívne reakcie.
Útočník, ktorý vytvoril údernú dvojicu s Yoanom Wissom, prestúpil v júli do United za 65 miliónov libier a už má na konte aj prvý ligový zásah.
Na rozdiel od Wissu, ktorý si vyvzdoroval odchod do Newcastlu, Mbeumo odišiel z Brentfordu dôstojne, so vzájomným rešpektom a podporou.
V drese „včiel“ odohral 242 zápasov, strelil 70 gólov a fanúšikom sa rozlúčil ďakovným videom.
„Je čas odletieť. Ďakujem Brentford, navždy. Vždy vás budem milovať a chýbať mi budete všetci,“ odkázal pri odchode. Rovnaké emócie sa očakávajú aj pri jeho návrate.
Na ihrisku však žiadne darčeky nebudú. Brentford sa trápi na 17. priečke len tesne nad pásmom zostupu, zatiaľ čo United sú až jedenásti po nevýraznom začiatku sezóny.
„Červení diabli“ minulý týždeň zdolali Chelsea 2:1, ale stále nevyhrali dva ligové zápasy po sebe od mája 2024 a vonku v tejto sezóne ešte nezvíťazili.
Brentford navyše vyhral dva z posledných troch domácich duelov s United. Teraz ho však vedie nový tréner Keith Andrews, ktorý nahradil Thomasa Franka odídeného do Tottenhamu.
Na čele tabuľky sa Liverpool pokúsi natiahnuť stopercentnú bilanciu, keď zavíta na pôdu Crystal Palace – jediného ďalšieho nezdolaného tímu v lige. Arne Slot sa však musí vysporiadať s absenciou potrestaného Ekitikeho.
Šancu tak môže dostať rekordná posila Alexander Isak, ktorý sa prvýkrát presadil v utorňajšom Ligovom pohári.
Oba tímy sa stretli už v augustovom Community Shield, kde Palace vyhral 3:2 na penalty. Opäť si zmerajú sily aj v osemfinále Ligového pohára, ktoré bolo vyžrebované v stredu.
V sobotu večer nastúpia Spurs doma proti posledným Wolves, Manchester City privíta Burnley a Chelsea sa stretne s Brightonom. Londýnčania sa musia zaobísť bez suspendovaného brankára Roberta Sáncheza.
Stretnutie bude mať špecifický náboj – práve z Brightonu prišli do Chelsea Sanchez, Cucurella, Caicedo aj João Pedro, všetci traja hráči v poli by mali nastúpiť proti bývalému klubu.
Druhý Arsenal, ktorý už stráca na Liverpool päť bodov, cestuje v nedeľu večer na horúcu pôdu Newcastlu. Kolo uzavrie pondelkový duel Evertonu s West Hamom.
Newcastle zdolal Arsenal doma v posledných troch vzájomných zápasoch bez inkasovaného gólu, no v lige má ofenzívne problémy – z piatich duelov skóroval iba trikrát.