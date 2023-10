Škriniara s PSG čaká náročný súper v Anglicku, v akcii aj ďalší Slováci

V základnej jedenástke francúzskeho šampióna by nemal chýbať Dúbravkov spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Milan Škriniar.

Zápas s Parížom bude pre našich fanúšikov sviatkom, veď Liga majstrov sa vracia do Newcastlu po 20 rokoch. Verím, že ich potešíme dobrou hrou i výsledkom," uviedol pre akreditované médiá obranca United Dan Burn.

"Bol to pre nás skvelý týždeň, veď sme si trikrát udržali čisté konto. V uplynulej sezóne bola našou devízou pevná obrana a teší ma, že teraz opäť výborne pracujeme v defenzíve.

"Kylian patrí k najväčším esám súčasného futbalu. Pokiaľ ide o technickú vyspelosť a kondičnú pripravenosť, je podľa mňa vôbec najlepší na svete a to nehovorím preto, že ho trénujem," nechal sa počuť kouč Parížanov Luis Enrique.

Verím, že to bude pre nás správna injekcia pred duelom proti Feyenoordu," vyjadril sa tréner Atletica Diego Simeone.

"Som šťastný, že sme to zvládli napriek tomu, že sme prehrávali už o dva góly. Zostali sme pokojní a napokon sme našli cestu k víťazstvu.

Barcelona čelí najťažšiemu súperovi

K ťahákom stredajšieho programu bude patriť súboj H-skupiny medzi FC Porto a Barcelonou. Pre trénera hostí Xaviho Hernandeza pôjde o jubilejný 100. zápas na lavičke "Blaugranas".

Chýbať mu budú zranení Pedri, Frenkie de Jong a Raphinha. Španielsky šampión vstúpil do súťaže hladkým víťazstvom 5:0 nad Royalom Antverpy a v prípade priaznivého výsledku v Porte by si pootvoril dvere do vyraďovacej časti.