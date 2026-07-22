Takáč dostal dva góly, no pripísal si čisté konto. Doma nejdeme brániť, hovorí

Brankár bratislavského Slovana Dominik Takáč si v utorkovom prvom zápase 2. predkola futbalovej Ligy majstrov udržal čisté konto napriek tomu, že hráči domácej Iberie 1999 Tbilisi ho dvakrát prekonali.
V oboch prípadoch totiž zasiahol VAR. Po zápase ho okrem nuly vzadu tešili aj príspevky do výsledku od Alasanu Yirajanga či Alexeja Maroša. Takáč zároveň vyhlásil, že „belasí“ po víťazstve 2:0 nejdú v odvete na Tehelnom poli brániť.
Domáci prekonali Takáča dvakrát, ale v oboch prípadoch z ofsajdového postavenia, ktoré odhalil VAR. V piatej minúte zakončil zblízka presne po centri z ľavého krídla nestrážený Vacho Bedošvili a po vyše hodine hry sa presadil taktiež z priestoru pred bránou Giorgi Kobuladze.
„Dostal som dva góly a aj tak mám čisté konto, to je výborné. Pri neuznanom góle v druhom polčase si pamätám, že po zlej strele tam bol hráč zabudnutý za naším obrancom a dal gól, takže som tú situáciu ani nevidel. Sústredil som sa na loptu a dvakrát sa tam zjavil hráč,“ uviedol Takáč.
Skóre stretnutia otvoril Andraž Šporar v 25. minúte hlavičkou po centri Sandra Cruza z rohového kopu z pravej strany. Už v 31. minúte zvýšil na 2:0 pre Slovan Yirajang, ktorý sa presadil skvelým akrobatickým zakončením chrbtom k bráne. Gambijčan dal gól aj v predošlej generálke proti Pafosu, keď „belasí“ v Bratislave zdolali cyperského súpera na záver prípravy 3:2.
„Nech mu to vydrží. Bol v dobrom priestore a nemyslím si, že to bol ideálny center, preto to tak krkolomne zakončoval, ale položil sa do toho dobre. Teším sa z toho, gratulujem mu a nech mu to naozaj vydrží, budeme to potrebovať. Ten gól nám v zápase dodal ďalšiu silu,“ reagoval 27-ročný brankár.
Asistenciu na Yirajangov gól si pri svojej európskej premiére v drese Slovana pripísal 21-ročný Alexej Maroš, ktorý nastúpil na pravom krídle a na trávniku bol do 80. minúty. Práve on spálil prvú vyloženú šancu hostí, keď po peknej kombinácii so Šporarom a Yirajangom zblízka trafil iba brankára Makaridzeho.
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„Veľmi som si to užil, tešil som sa už pred zápasom. Mali sme tam niekoľko svetlých momentov, s chalanmi si rozumieme. Som rád, že mi tréner dal šancu, pracuje sa mi pod ním veľmi dobre. Bol to bojovný a kompaktný výkon. Súper hral pekne kombinačne, ale neprekvapil nás. Teraz si to musíme doma postrážiť a postúpiť ďalej,“ tešil sa Maroš
Pochválil ho aj Takáč: „Mal tam dobré situácie. Ešte za stavu 0:0 sa dostal do dobrej šance. Nech mu to vydrží a bude nám robiť radosť, nech dáva góly a asistencie, budeme všetci radi. Je to dobrý chlapík, takže sa teším, že sa takto chytil.“
Slovenský šampión však dohrával duel bez svojho kapitána a herného aj osobnostného lídra Šporara. Slovinský útočník pociťoval diskomfort v nohe a tréner Yaya Toure ho musel pri svojom súťažnom debute na lavičke Slovana po vyše hodine hry vystriedať.
„Neviem, čo presne mu je. Verím, že bude v poriadku a nebude to vážne. Určite by nám chýbal, o tom niet pochýb, takže sa na to budem pozerať optimisticky, že bude v poriadku,“ vyjadril sa Takáč o Šporarovi.
VIDEO: Gól Slovana na 2:0
Odveta je na programe v stredu 29. júla o 20.15 h na Tehelnom poli. Ak ju Slovan zvládne, zabezpečí si účasť v ligovej fáze minimálne v Konferenčnej lige. V prípade postupu sa v 3. predkole LM stretne s úspešnejším z dvojice AIF Mjällby zo Švédska a Lincoln Red Imps z Gibraltáru, pričom Mjällby v prvom dueli zdolalo Lincoln 3:0 v domácom prostredí.
Ak sa Iberii podarí v odvete obrat, Toureho zverenci budú čeliť v 3. predkole Európskej ligy zdolanému zo súboja medzi FC Larne a Crvenou Zvezdou Belehrad. Srbský tím zvíťazil v Severnom Írsku 4:0.
„Vo futbale sa môže stať čokoľvek, ale jasné, že doma nejdeme prehrať alebo brániť. Ľudia nám určite pomôžu k tomu, aby sme ten dvojzápas zvládli. Po prvom polčase to máme rozohrané dobre, takže verím, že doma to doklepneme.
Takisto sa patrí poďakovať fanúšikom, ktorí prišli aj sem. Ďakujeme, že merali takú cestu. Verím, že prídu v čo najväčšom počte a spoločne to dotlačíme,“ dodal Takáč po stretnutí v gruzínskej metropole na vyše 27-tisícovom Štadióne Micheila Meschiho.