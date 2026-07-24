Jeden z najdôležitejších zápasov sezóny. Myjava chce v Lige majstrov postúpiť

S cieľom postúpiť do druhého predkola majstrovskej vety Ligy majstrov nastúpia futbalistky Spartaka Myjava v sobotu 25. júla o 19.00 h na domácom štadión na finálový zápas miniturnaja proti maltskému Mgarr United.
Myjava je opäť po roku organizátorom jedného z miniturnajov, ešte pred žrebom LM bolo jasné, že do diania zasiahnu v tejto fáze až vo finále. Po výhre Mgarru nad Florou Tallinn 4:0 tak na nich čaká aktuálny majster Malty.
„Z toho, čo som videla, sa potvrdilo, že maltské družstvo je skúsenejšie, kvalitnejšie ako estónske, má pomerne veľa zahraničných hráčok, napríklad z Ameriky či Nigérie, a ako sa ukázalo, sú rozdielové. Na nich stavajú hru.
V prvom polčase, keď mali Estónky ešte dostatok fyzických síl, sa snažili hrať futbal, držať loptu. Robili však chyby a Malťanky ich v druhom polčase využívali. Po strelení gólu prevzali iniciatívu.
Je to nepríjemný súper, hráčky sú relatívne rýchle, tvrdé, musíme sa s tým vyrovnať. Družstvo má slušný káder i podmienky. Verím však, že šanca na postup je. Nebude to jednoduché, ale chceme vyhrať.
Vychádzajúc z našej prípravy a kvalít, ak budeme mať dobrý deň a nestane sa nič nepredvídateľné, zápas by mal byť minimálne vyrovnaný,“ vyjadrila sa pre oficiálnu webstránku Slovenského futbalového zväzu trénerka a zároveň hráčka Myjavy Iveta Neveďalová.
Pred Spartakom je v podstate hneď na úvod jeden z najdôležitejších duelov sezóny. „Pripravovali sme sa v domácich podmienkach. Odohrali sme tri kvalitné prípravné zápasy proti MTK Budapešť, Slavii Praha a Austrii Viedeň.
Myslím si, že 70-80 percent vecí, ktoré sme chceli robiť, vychádzali, fungujú. Hráčky sú zdravé, fyzicky pripravené. Teraz už musíme iba doladiť nejaké detaily a verím, že v sobotu podáme čo najlepší výkon,“ zhodnotila Neveďalovú prípravu na sobotňajšie finále.
Trénerka slovenského majstra verí, že k dosiahnutiu postupovej méty dopomôže aj divácka podpora na tribúnach:
„V organizácii zápasu sme robili všetko pre to, aby bolo pre diváka všetko pripravené a podpora z minulého roka sa zopakovala. Pre nás je to veľká vec, keď v Myjave môžeme dostať na štadión tisíc až dvetisíc ľudí. Dúfam, že aj toto bude podľa našich predstáv.“
Ak sa podarí Myjave postúpiť, tak v druhom predkole si zmeria sily s albánskym KFF Vllaznia.