Skvelý výkon od prvých minút. Myjavčanky v Lige majstrov zničili súperky

Spartak Myjava - ženy.
Spartak Myjava - ženy. (Autor: Facebook Spartak Myjava)
TASR|25. júl 2026 o 21:20
ShareTweet0

Po triumfe vo finále domáceho miniturnaja sa Myjavčanky predstavia proti KFF Vllaznia.

Liga majstrov žien

Finále miniturnaja 1. predkola:

Spartak Myjava - Mgarr United 5:1 (2:1)

Góly: 12. Bogorová, 18. Kršiaková, 61. Dvořáková, 67. Doughertyová, 82. Petrovičová - 42. Presleyová

ČK: 89. Mendezová (Mgarr United)

Futbalistky Spartaka Myjava postúpili do 2. predkola ženskej Ligy majstrov. V sobotnom dueli 1. predkola zdolali maltského majstra Mgarr United 5:1.

Po triumfe vo finále domáceho miniturnaja sa Myjavčanky ďalej predstavia najprv proti albánskemu KFF Vllaznia.

V prípade triumfu ich čaká úspešnejší z dvojice Apollon (Cyprus) - Czarni Sosnowiec (Poľsko). Zápasy druhého predkola sú na programe 5. a 8. augusta.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Spartak Myjava - ženy.
    Spartak Myjava - ženy.
    Skvelý výkon od prvých minút. Myjavčanky v Lige majstrov zničili súperky
    dnes 21:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Skvelý výkon od prvých minút. Myjavčanky v Lige majstrov zničili súperky