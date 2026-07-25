Skvelý výkon od prvých minút. Myjavčanky v Lige majstrov zničili súperky

Liga majstrov žien
Finále miniturnaja 1. predkola:
Spartak Myjava - Mgarr United 5:1 (2:1)
Góly: 12. Bogorová, 18. Kršiaková, 61. Dvořáková, 67. Doughertyová, 82. Petrovičová - 42. Presleyová
ČK: 89. Mendezová (Mgarr United)
Futbalistky Spartaka Myjava postúpili do 2. predkola ženskej Ligy majstrov. V sobotnom dueli 1. predkola zdolali maltského majstra Mgarr United 5:1.
Po triumfe vo finále domáceho miniturnaja sa Myjavčanky ďalej predstavia najprv proti albánskemu KFF Vllaznia.
V prípade triumfu ich čaká úspešnejší z dvojice Apollon (Cyprus) - Czarni Sosnowiec (Poľsko). Zápasy druhého predkola sú na programe 5. a 8. augusta.