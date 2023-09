Škriniar v skupine smrti, na úvod bude čeliť hviezdam Dortmundu

Paríž St. Germain v kádri so slovenským obrancom Milanom Škriniarom sa v F-skupine predstaví proti Borussii Dortmund. AC Miláno privíta Newcastle United, v ktorom pôsobí brankár Martin Dúbravka.

"Hráči si potrebujú oddýchnuť, dobre zregenerovať, absolvovať tréning a v deň zápasu byť pripravení na sto percent. Kevin a John sú mimo hry, u Matea a Jack neviem povedať. Myslím si však, že nebudú pripravení," povedal Guardiola.

Pre City a Crvenu Zvezdu to bude prvý vzájomný zápas. Mužstvo Baraka Bakhara by ťažko mohlo osláviť návrat do LM proti súperovi zvučnejšieho mena.

V generálke však prehralo v domácej lige na ihrisku FK Čukarički 1:2.