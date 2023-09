Vavro začne proti Galatasarayu, Manchester United cestuje do Mníchova

V centre pozornosti bude útočník Bayernu Harry Kane, pre ktorého to bude prvá konfrontácia s tímom z Anglicka od letného príchodu do Mníchova.

V novom pôsobisku strelil v štyroch ligových zápasoch štyri góly, no počas pôsobenia v Tottenhame mal proti Manchestru United skromnejšiu bilanciu, keď v 19 dueloch strelil 5 gólov.

Mertens: To šialenstvo je neuveriteľné

Kodaň na ceste do skupinovej fázy prešla cez Breidablik, Spartu Praha a Čenstochowú.

Podľa 35-ročného trénera Jacoba Neestrupa môže hrať jeho tím viac uvoľnene, keďže účasťou v skupine splnil jeden z cieľov.

"Teším sa na skupinovú fázu aj preto, že sa budeme môcť viac uvoľniť. Očakávam, že naše výkony dostaneme na maximálnu úroveň." Galatasaray postupne zdolal Žalgiris, Ľubľanu a Molde.

Útočník Dries Martens, ktorý začne svoju druhú sezónu v klube, verí, že tímu pomôže k úspešnému vstupu aj podpora fanúšikov: "To šialenstvo je neuveriteľné. Urobíme všetko pre to, aby sme našich priaznivcov potešili a úspešne vkročili do skupiny," povedal pre uefa.com.

Pre Galatasaray a Kodaň pôjde o prvú konfrontáciu po 10 rokoch, v základnej skupine sezóny 2013/2014 zvíťazil Galatasaray 3:1 a následne Kodaň 1:0.