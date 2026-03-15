Experiment nevyšiel. Trápenie Prešova pokračuje a možných bodov je čoraz menej

V trápiacom sa Prešove všetci po pohárovom víťazstve nad Liptovským Mikulášom verili, že bude vzpruhou aj do záchranárskych bojov v lige. Bezgólová remíza v domácom s Komárnom to nepotvrdila.
Obidve mužstvá v šesťbodovom zápase veľa futbalového umenia na trávniku neukázali. Nepresnosti v rozohrávke, takmer žiadne šance.
Hoci napokon mohol Prešov oslavovať, ale striedajúci Ján Bernát v nadstavenom čase azda v jedinej stopercentnej šanci zápasu minul bránku hostí, ktorí napokon odchádzali spokojnejší s dobrým jedným bodom z ihriska súpera.
„Nebolo tam veľa šancí, nebolo tam veľa pekných akcií. Bod je málo, chceli sme dnes vyhrať. Mohli sme to v závere zlomiť. Ale musíme podať lepší výkon a hlavne doma musíme vyhrávať v týchto zápasoch v skupine o záchranu,“ povedal po zápase Bernát a ktorý sa vrátil aj k nepremenenej šanci, keď loptu po dobrej prihrávke Landinga Sagnu poslal vedľa bránky.
„Tá lopta išla dosť prudko, ja som sa snažil nastaviť nohu, ale neurobil som to dobre a išlo to vedľa,“ dodal Bernát.
Chceli sme ich vidieť
Tréner Prešova Jozef Kostelník urobil po pohárovom víťazstve niekľoko zmien. Do ofenzívy poslal poľského útočníka Lukasza Wolsztyńského, ktorý hral naposledy v ligovom zápase pred vyše siedmimi mesiacmi.
„Odvážne? Je v kabíne, trénuje. Chceli sme ho vidieť a Stano Olejník nemohol kvôli kartám hrať, tak sme to skúsili s ním,“ reagoval tréner Prešova na otázku, či nebolo odvážne postaviť od začiatku zápasu hráča po tak dlhej dobe. Rovnako podľa vlastných slov chcel vidieť aj ďalších hráčov, ktorí dostali priestor a v pohári nehrali, či už mladého útočníka Petra Juritku alebo stredopoliara Heidera Morima.
„Nebolo to také ako som si predstavoval. Nedostávali sme sa do hry, nevyhrávali sme súboje, nedokázali sme sa ukľudniť na lopte. Možno aj preto, že všetci vieme, o čo sa hrá. Po polčase sme to prestriedali a nastúpili chlapci, ktorí hrali v pohári a už vedia ako čo hrať. Tam sa hra zlepšila, išli sme do konca za víťazstvom a škoda tej nepremenenej šance v závere, mohlo to byť veselšie,“ dodal Kostelník, podľa ktorého je pozitívom aspoň nula, ktorú uhrali vzadu.
Prešovčania predĺžili čakanie na ligové víťazstvo na osem zápasov a o týždeň cestujú na trávnik vo výbornej forme hrajúcich Košíc. Ešte predtým ich privítajú aj doma, v utorňajšom pohárovom semifinále.
„Bude to šanca ukázať lepší výkon,“ verí Bernát.
Dobrý bod z vonku
Komárno natiahlo šnúru zápasov bez prehry na päť, ale až v štyroch prípadoch z nich získalo len po bode po remízach. S Prešovom dokonca remizovalo tretíkrát v tejto sezóne, ale vzhľadom, že bod získali Komárňanci u súpera, boli s ním napokon spokojní.
„Hralo sa medzi šestnástkami, bolo tam veľa nepresností. Keď nie sú šance, nepadajú góly. A dnes nepadol nám a chvalabohu ani Prešovu.
Vzhľadom k priebehu zápasu môžeme byť spokojný s bodom, v tabuľke sa počíta každý, takže dobrý bod zvonku. Ale určite budeme chcieť v ďalšom zápase konečne vyhrať,“ povedal brankár Filip Dlubáč, ktorý priznal, že mu v nadstavenom čase pri šanci Bernáta nebolo všetko jedno.
„Vystrašilo ma to, ale keď som videl ako ďaleko ide, tak už som bol kľudný,“ pousmial sa.
Trénera hostí Mikuláša Radványiho mrzelo najmä to, že jeho zverenci nenadviazali na výkon spred týždňa, keď doma porazili Ružomberok 3:0. „Na začiatku to bol z našej strany neslaný nemastný výkon. Chcel som, aby sme pokračovali tak, ako sme skončili pre týždňom, keď sme boli agresívni, zbierali sme odrazené lopty.
Cez prestávku som hráčom povedal, že to bude o jednom góle, kto ho dá, vyhrá. My musíme byť s remízou spokojní najmä po tej stopercentnej šanci Prešov v nadstavenom čase,“ hodnotil po zápase s dovetkom, že s niektorými hráčmi bude určite hovoriť.
„S výkonmi niektorých hráčov som nebol spokojný, ale to im poviem v týždni v kabíne. Očakávam ich reakciu, prečo hrali tak ako hrali,” dodal Radványi.
