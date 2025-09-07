Paríž St. Germain opúšťa majster sveta. Namierené má do katarskej súťaže

PARÍŽ. Francúzsky futbalista Presnel Kimpembe prvýkrát v kariére zmenil pôsobisko. Tridsaťročný obranca zamieril z Paríža Saint-Germain do katarského Qatar Sports Club.
Kimpembe strávil celú svoju kariéru v Parku princov. Parížanom pomohol k zisku ôsmich ligových titulov, sedemkrát vyhral s PSG domáci pohár a tento rok aj trofej v Lige majstrov.
Uplynulé dva ročníky mu výrazne komplikovali zranenia, pre zdravotné problémy odohral v minulej sezóne iba dve ligové stretnutia.
„Od svojich ôsmich rokov Presnel rástol a rozvíjal sa na všetkých úrovniach vo svojom milovanom klube. Patril k jeho ambasádorom a vzorom profesionality.
Bol skvelý príklad pre mladých hráčov v mládežníckej akadémii a vždy bude súčasťou rodiny PSG.
Prajeme mu veľa úspechov v ďalšom dobrodružstve,“ uviedol vo vyhlásení majiteľ PSG Nasser Al-Khelaifi.
Kimpembe má na konte aj titul majstra sveta s Francúzskom z roku 2018. V drese „Les Bleus“ nazbieral dovedna 28 štartov.