Liverpool víta novú hviezdu. Isak podpísal zmluvu a hlási, že chce vyhrať všetko

LIVERPOOL. Letná prestupová sága okolo Alexandra Isaka sa v pondelok konečne skončila. Švéd si splnil sen a presunul sa z Newcastle United do Liverpoolu, ktorý súhlasil s rekordnou čiastkou a podpísal s útočníkom dlhodobý kontrakt.
Spor medzi Isakom a Newcastle vrcholil začiatkom sezóny, no slepá ulička sa prelomila, keď Liverpool podľa správ zaplatil za 25-ročného Švéda 125 miliónov libier.
Táto čiastka prekonáva predchádzajúce rekordy – Chelsea zaplatila 107 miliónov za Enza Fernandeza a viac než 115 miliónov za Moisesa Caiceda.
„Cesta sem bola dlhá, ale som nesmierne šťastný, že môžem byť súčasťou tohto tímu, tohto klubu a všetkého, čo reprezentuje,“ povedal Isak pre klubovú stránku.
„Som na to hrdý a veľmi sa teším. Som rád, že je to uzavreté a môžem sa vrátiť k práci.“
Isak prišiel do Newcastle pred tromi rokmi z Realu Sociedad a okamžite sa stal hviezdou. Jeho góly dvakrát pomohli klubu kvalifikovať sa do Ligy majstrov a minulú sezónu ukončil 70-ročné čakanie klubu na domácu trofej, keď Newcastle vyhral Ligový Pohár.
Jeho kultový status na Tyneside však rýchlo upadol, keď jasne naznačil, že chce odísť. Bol prakticky vylúčený z tímu, nehral v úvodných zápasoch sezóny a ani netrénoval s prvým tímom.
Newcastle jeho odchod potvrdil stručným 37-slovným vyhlásením.
Isakov prestup zvyšuje letné výdavky Liverpoolu nad 450 miliónov libier. Klub už predtým prelomil svoj rekord prestupu pri získaní nemeckého talentu Floriana Wirtza, ktorého transfer môže nakoniec stúpnuť až na 116 miliónov libier.
Hoci útok Liverpoolu stále vedie ikona Mohamed Salah a nový útočník Hugo Ekitike hneď ukázal svoju kvalitu, odchod Luisa Diaza, Darwina Nuneza a tragická smrť Dioga Jotu zúžili možnosti trénera Arneho Slota.
Príchod hráča, ktorého minulú sezónu označil kapitán Newcastle Bruno Guimaraes za „najlepšieho útočníka na svete“, je veľkým posilnením pre nádeje Liverpoolu získať titul po druhýkrát za sebou, čo sa naposledy podarilo v roku 1984.
„Myslím, že mám veľa čo ponúknuť a ešte veľa čo zlepšiť. Som útočník, ale vždy sa snažím tímu dať maximum – hlavne góly, ale aj oveľa viac,“ povedal Isak, ktorý má na konte 52 reprezentačných štartov. „Chcem vyhrať všetko. Je to tak.“