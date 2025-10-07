Sané sa údaje na Oktoberfeste dostal do potýčky. Nevydržal provokácie fanúšikov

Leroy Sané v drese klubu Bayern Mníchov.
Leroy Sané v drese klubu Bayern Mníchov. (Autor: REUTERS)
7. okt 2025 o 12:57
Bezpečnostné sily okamžite zasiahli

BRATISLAVA.V nedeľu 5. októbra došlo na mníchovskom Oktoberfeste k situácii, ktorá vyvrcholila strkanicou medzi fanúšikom a futbalistom Leroyom Saném.

Stalo sa to krátko po 23. hodine v preplnenom vínnom stane. Očití svedkovia pre magazín Bild uviedli, že nemecký reprezentant a ďalší návštevník festivalu sa dostali do krátkej potýčky.

Spúšťačom bola zrejme provokácia - priaznivci Bayernu Mníchov začali na neho pokrikovať, keď popri nich prechádzal.

Viacerí muži mali hlasno kričať niečo v zmysle, že "Galatasaray je hovno". Mysleli tým klub z Istanbulu, kam Sané prestúpil ako voľný hráč práve od Bavorov. Keď urážky neprestali, útočník stratil trpezlivosť.

Ofenzívna hviezda sa priblížila k jednému z hostí a došlo k potýčke. Bezpečnostné sily okamžite zasiahli a oboch od seba oddelili. Políciu však nebolo potrebné privolať.

Sané sa pre Bild k celému incidentu vyjadril takto: "V stane ma dlhší čas provokovali a osobne urážali – aj môj klub Galatasaray. V napätej atmosfére ma potom aj strčili a došlo ku krátkej potýčke. V tej chvíli som, samozrejme, mal reagovať pokojnejšie a ignorovať to – beriem si to ako ponaučenie."

V novom pôsobisku si zatiaľ na konto pripísal deväť štartov s bilanciou jedného gólu a dvoch asistencií.

    Sané sa údaje na Oktoberfeste dostal do potýčky. Nevydržal provokácie fanúšikov
