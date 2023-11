Súboje o EURO 2024 nekončia, play-off určí posledné trio postupujúcich na šampionát

Istotu účasti v play-off štyroch vetiev majú víťazi skupín v Lige národov. Ak sa už na záverečný turnaj do Nemecka kvalifikovali, nahradí ich ďalší najlepšie umiestnený tím vo svojej divízii.

Na kontinentálny šampionát sa z "jéčka" priamo kvalifikovali suverénni Portugalci a v tabuľke druhí Slováci. Zo súbojov play-off vzídu v marci zostávajúci traja účastníci ME.

Spomedzi tímov A-vetvy na základe priebežnej matematiky postúpia do play-off Poliaci a jeden z dvojice Chorvátsko alebo Wales.

Keď získa v utorok večer posledné priame postupové miesto z kvalifikácie Chorvátsko, v semifinále by sa stretli v A-divízii Poliaci s Estónskom a Wales by čakal súboj s jedným z trojice Fínsko, Ukrajina alebo Island.

V "béčku" by sa Izrael mohol stretnúť buď s Ukrajinou, alebo Islandom. Bosna by čelila jednému z dvojice Fínsko, resp. Ukrajina.

Ak by si automatický postup vybojoval Wales, v "áčku" by sa Chorváti stretli s Estónskom a Poľsku by pripadol jeden z trojice Fínsko, Ukrajina, Island.

Žreb play-off sa uskutoční vo štvrtok 23. novembra vo švajčiarskom Nyone. Stretnutia play-off sú na programe 21.-26. marca 2024.