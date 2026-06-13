Hráč nedostal víza na MS, vláda sa hnevá. Kanada ignoruje prezumpciu neviny

Ghanská vláda protestuje proti rozhodnutiu kanadských úradov, ktoré neudelili záložníkovi Thomasovi Parteymu víza. Príde o prvý zápas Ghany na majstrovstvách sveta.
Ich krok označila za "svojvoľný a mimoriadne nespravodlivý". Rozhodnutie pravdepodobne súvisí s tým, že bývalý hráč Arsenalu čelí v Británii obvineniu zo siedmich prípadov znásilnenia štyroch rôznych žien v rokoch 2020 až 2022.
Súdny proces ho čaká v budúcom roku. Partey vinu odmieta.
"Ghana rešpektuje zvrchované právo Kanady presadzovať svoje imigračné zákony. Zároveň má za to, že dávať na nepreukázané obvinenia bez súdneho rozhodnutia vyvoláva zásadné otázky ohľadom spravodlivosti a primeranosti," stojí vo vyhlásení ghanského ministerstva zahraničia, ktoré citovala agentúra Reuters.
Program Ghany na MS vo futbale 2026
Hovorca kanadského úradu pre imigráciu a utečencov uviedol, že krajina dôsledne zastáva názor, že organizovanie významných akcií nemá vplyv na platnosť imigračných zákonov.
"Každý, kto sa chce dostať do Kanady, je posudzovaný individuálne na základe dostupných faktov a platných zákonov," uviedol hovorca.
Medzinárodná federácia FIFA už v piatok uviedla, že sa na imigračných procesoch hostiteľských krajín šampionátu, ktorý organizujú tiež USA a Mexiko, nepodieľa.
Partey zmešká úvodný zápas ghanských futbalistov v Toronte proti Paname, ktorý sa bude hrať vo štvrtok stredoeurópskeho času.
Ghančania, ktorí majú počas šampionátu základňu v Bostone, zohrajú ďalšie zápasy na americkej pôde. S Anglickom sa stretnú vo Foxborough a proti Chorvátsku nastúpia vo Filadelfii.
Tridsaťtriročný Partey bol v rokoch 2017 a 2018 v Ghane vyhlásený za najlepšieho futbalistu roka. Terajší hráč Villarrealu pôsobil tiež v Atléticu Madrid, s ktorým vyhral španielsku ligu a Európsku ligu a došiel do finále Ligy majstrov.
Za reprezentáciu odohral 57 zápasov a je druhým najskúsenejším hráčom súčasného výberu.