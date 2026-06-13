    Angličanom v USA ukradli kopačky aj lopty. Polícia zadržala dvoch podozrivých

    Futbalisti Anglicka počas tréningu
    Futbalisti Anglicka počas tréningu (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. jún 2026 o 19:42
    ShareTweet0

    Vkradli sa do tréningového kempu v Kansas City.

    Americká polícia zadržala dve osoby v súvislosti s vyšetrovaním krádeže vybavenia anglického futbalového tímu pred príchodom do jeho základného tábora na MS 2026 v americkom Kansas City.

    Zverenci trénera Thomasa Tuchela mali do štátu Missouri pricestovať v sobotu popoludní po prípravnom kempe na Floride.

    Podľa informácií britských médií boli ešte pred prvým tréningom v areáli Swope Soccer Village odcudzené kopačky a futbalové lopty.

    Program Anglicka na MS vo futbale 2026

    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York

    Logistický tím reprezentácie dorazil skôr ako hráči, aby pripravil tábor, kde bude tím počas majstrovstiev sveta pôsobiť. Polícia doplnila, že k incidentu došlo v piatok večer. V sobotu sa potom objavili správy, že časť vybavenia sa už našla, polícia to však nepotvrdila.

    V Kansas City má svoju základňu aj obhajca titulu Argentína. Angličania vstúpia do turnaja v stredu zápasom proti Chorvátsku. V L-skupine sa následne stretne aj s Ghanou a Panamou.

    Tabuľka skupiny L na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    GhanaGhanaGHA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    PanamaPanamaPAN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Roberto Lopes
    Roberto Lopes
    Správu považoval za spam. Futbalista Kapverd vďačí účasti na MS sociálnej sieti
    dnes 20:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Angličanom v USA ukradli kopačky aj lopty. Polícia zadržala dvoch podozrivých