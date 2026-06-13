Angličanom v USA ukradli kopačky aj lopty. Polícia zadržala dvoch podozrivých

Americká polícia zadržala dve osoby v súvislosti s vyšetrovaním krádeže vybavenia anglického futbalového tímu pred príchodom do jeho základného tábora na MS 2026 v americkom Kansas City.
Zverenci trénera Thomasa Tuchela mali do štátu Missouri pricestovať v sobotu popoludní po prípravnom kempe na Floride.
Podľa informácií britských médií boli ešte pred prvým tréningom v areáli Swope Soccer Village odcudzené kopačky a futbalové lopty.
Program Anglicka na MS vo futbale 2026
Logistický tím reprezentácie dorazil skôr ako hráči, aby pripravil tábor, kde bude tím počas majstrovstiev sveta pôsobiť. Polícia doplnila, že k incidentu došlo v piatok večer. V sobotu sa potom objavili správy, že časť vybavenia sa už našla, polícia to však nepotvrdila.
V Kansas City má svoju základňu aj obhajca titulu Argentína. Angličania vstúpia do turnaja v stredu zápasom proti Chorvátsku. V L-skupine sa následne stretne aj s Ghanou a Panamou.