Ronaldo a tréner Portugalska sa vraj pohádali. Hnevali sa: Kde je VAR?

LISABON. Futbalisti Portugalska budú musieť zabojovať o účasť na MS 2022 v Katare v baráži. O priamy postup prišli po nezvládnutom nedeľnom zápase so Srbskom (1:2). Po záverečnom dueli kvalifikačnej J-skupiny sa však opäť hovorilo aj o marcovom vzájomnom stretnutí v Belehrade. V ňom strelil Cristiano Ronaldo za stavu 2:2 regulárny gól, ten však arbitri nevideli. Ako je známe, v kvalifikácii MS nie je k dispozícii videorozhodca, ktorý by Ronaldov zásah určite potvrdil. Portugalci padli v úplnom závere

Srbi prehrávali v Lisabone po chybe ich obrancu, skóre otvoril Renato Sanches. V 33. minúte však vyrovnal Dušan Tadič strelou z hranice šestnástky a v 90. minúte rozhodol hlavičkou striedajúci Aleksandar Mitrovič.

"Hráči vedia, že vždy hráme na víťazstvo a ofenzívne, no nie vždy to ide tak, ako by ste chceli. Zodpovednosť za túto prehru však beriem na seba," povedal tréner Portugalska Fernando Santos pre miestnu televíziu. O tri minúty neskôr po góle Mitroviča mohol Ronaldo vyrovnať, keď sa ocitol vo veľkej príležitosti, ale prestrelil bránu. V tejto situácii však mohol voliť aj prihrávku a po nepresnom pokuse vyvolal hnev domácich fanúšikov na tribúnach.

Tréner Santos po zápase kritizoval svoje hviezdy a hoci nikoho nemenoval, portugalské médiá uviedli, že útok smeroval najmä na Ronalda, s ktorým mal Santos údajne po zápase výmenu názorov. "Je pravda, že Srbsko bolo lepšie. Snažili sme sa, veľmi dobre sme vstúpili do zápasu, vytvorili si tlak a dali gól. Neskôr sme boli častejšie bez lopty, v defenzíve sme stáli a mali sme problémy dostať sa bližšie k bráne súpera. V našej DNA máme napísané, že máme radi loptu a hráme s ňou, ale teraz to robil iba Bernardo Silva. Boli sme vystrašení a nervózni. Ale tento tím má všetko, čo potrebuje na to, aby zvládol baráž a my budeme v Katare. Všetci vieme, že teraz sme neurobili to, čo sme mali, ale dostaneme sa tam," verí Santos.

Cristiano Ronaldo. (Autor: TASR/AP)

"Futbal nám opäť ukázal, že najnáročnejšia cesta je tá, ktorá vedie k najviac vysneným výsledkom," napísal Cristiano Rolando na instagrame po nedeľňajšej domácej prehre 1:2. Už 36-ročný veterán má pravdepodobne poslednú šancu predstaviť sa na MS. Ak by sa s výberom Portugalska nedostal do Kataru, táto kapitola kariéry by pre neho už asi zostala zatvorená. Ronaldovi chýbal systém VAR V závere zápasu po centri do šestnástky spadol Ronaldo po vzdušnom súboji na zem. Nasledovali reklamácie domácich, podľa nich bol útočník Manchestru United faulovaný a mal sa pískať pokutový kop. Arbitri ho však nenariadili a situáciu nemohol preskúmať ani VAR. Ten nebol k dispozícii ani v marci v Belehrade, keď dal Ronaldo regulárny gól. Santos už vtedy upozorňoval: "Povedal som rozhodcom, so všetkou úctou, že je neprijateľné hrať kvalifikačné zápasy o postup na MS bez VAR."

Pre Ronalda to nebolo po prvý raz, keď doplatil na absenciu videotechnológie. Pred troma rokmi pri debute v drese Juventusu Turín v zápase Ligy majstrov s Valenciou videl červenú kartu po tom, ako sa zdalo, že súpera vyťahal za vlasy. O týždeň neskôr UEFA oznámila zavedenie VAR v súťaži.