Ronaldo od radosti opuchol, hlavný hrdina strčil Yamala do vrecka, tvrdí expert

BRATISLAVA. Bol extrémne dojatý. Tak veľmi plakal, až mu opuchli oči a tvár. Cristiano Ronaldo plakal od radosti. Jeho Portugalsko v nedeľu triumfovalo v Lige národov. "Vyhral som veľa titulov na klubovej úrovni, ale nič sa nevyrovná víťazstvu pre Portugalsko. Sú tu slzy. Je to splnená povinnosť a veľa radosti,“ povedal Ronaldo pre portugalskú televíziu Sport. Vo finále v Mníchove jeho tím zdolal Španielsko. V riadnom hracom čase bola remíza 2:2, ani predĺženie nerozhodlo. V penaltovom rozstrele boli úspešnejší Portugalci.

„Je to krásne. Je to náš národ. Sme malý národ, ale máme veľké ambície. Robí mi to radosť. Žil som v mnohých krajinách, hral som za mnohé kluby, ale keď sa hovorí o Portugalsku, je to vždy zvláštny pocit. Byť kapitánom tejto generácie je zdrojom hrdosti," dodal Cristiano. Vo februári oslávil už štyridsiatku. Dal gól a zdvihol prst Ronaldo bol dlho v zápase neviditeľný, mal iba dvanásť úspešných prihrávok. A mal iba jeden strelecký pokus, ale ten mu stačil.

Portugalsko - Španielsko 2:2 (1:2, 0:0), po penaltách 5:3 Góly: 26. Mendes, 61. Ronaldo - 21. Zubimendi, 45. Oyarzabal

Penaltový rozstrel: G. Ramos 1:0, Merino 1:1, Vitinha 2:1, Baena 2:2, Fernandes 3:2, Isco 3:3, Mendes 4:3, Morata nedal, Neves 5:3 Rozhodovali: Schärer - Erni, Küng (všetci Švajčiarsko). ŽK: Inacio, Neto, Mendes - Ruiz, Le Normand, Baena, Porro Portugalsko: Costa - J. Neves (46. Semedo), Dias, Inacio (74. Veiga), Mendes - B. Silva (74. Leao), Vitinha - Neto (106. Diogo Jota), Fernandes, Conceicao (46. R. Neves) - Ronaldo (88. G. Ramos) Španielsko: Simon - Mingueza (92. Porro), Le Normand, Huijsen, Cucurella - Pedri (74. Isco), Zubimendi, Ruiz (74. Merino) - Yamal (106. Pino), Oyarzabal (111. Morata), Williams (92. Baena)

Práve portugalský kapitán vyrovnal na 2:2 a zabezpečil svojmu tímu predĺženie. Svoj gól oslávil svojsky. Robil grimasy a potom zvážnel a zdvihol prst. Chytil loptu a pobozkal ju. Ronaldo zápas pre zdravotné problémy nedohral. Priznal, že už pred zápasom cítil, že nie je celkom fit. Chcel však hrať za každú cenu. "Keby som si mal zlomiť nohu, tak to pre Portugalsko urobím. Je to titul, musel som hrať a dal som do toho všetko, išiel som, ako som mohol. Pomohol som gólom,“ dodal Ronaldo.

Penaltový rozstrel extrémne prežíval. Modlil sa. Nemohol sa na to dívať, zakrýval si tvár, alebo sa schovával za chrbát spoluhráčov. Otrávili Yamala Keď sa definitívne rozhodlo, tak padol na kolená. „Ronaldo je na hrane histórie,“ opisoval jeho emócie komentátor Sport 1. Zábery kamier si počas finále všímali dve najväčšie hviezdy. Ronalda a na druhej strane Španiela Lamine Yamala. Súboj generácii. Štyridsaťročný veterán verzus sedemnásťročný tínedžer.

Tentoraz to nebol zápas Yamala. Portugalci ho otrávili. Pristupovali k nemu tvrdo, nenechali mu priestor. Zázračný chlapec pôsobil unavene a nebol nebezpečný ako zvyčajne. Mužom zápasu bol Nuno Mendes. Krajný obranca dal prvý gól a mal zásadný podiel aj na druhom. Famózne bránil, aj útočil. „Do vrecka strčil Yamala. Fantastický gól a asistencia. Je to najlepší ľavý obranca na svete a jeden z najlepších hráčov na svete,“ opisoval Rogério Azevedo z denníka A Bola.