Slovensko čaká na zázrak tridsať rokov. Calzona stratil eso, ktoré má životnú formu

BRATISLAVA. Stále sa čaká na veľký zázrak, už takmer tri desaťročia. Nezažila to generácia okolo Moravčíka a Dubovského, nedokázala to ani partia okolo Hamšíka.

„Na veľkých súperov sme sa vždy vedeli vyburcovať a veľmi dobre sa na nich nachystať. V kvalifikácii Eura 2016 sme napríklad zdolali Španielsko,“ povedal krídelník Róbert Mak. To však bolo doma, na žilinskom štadióne.

Nechce sa zahrávať s menom

Slováci dokázali prekvapiť giganta iba v prípravných zápasoch, v roku 2006 vo Francúzsku (2:1) a o desať rokov neskôr vyhrali v Nemecku (3:2).

Slovákov síce v piatok čaká Portugalsko, ale dôležitejší bude pre nich nasledujúci zápas v Luxembursku. Ten sa hrá v pondelok.

„Boli by sme však hlúpi, ak by sme do Portugalska nešli s tým, že odovzdáme maximum. Je to kvalifikačný zápas, nebudeme sa zahrávať s naším menom, v hre sú tri body. Nechcieť z nich niečo získať by bola chyba. A na Luxembursko začneme myslieť hneď na druhý deň po Portugalsku,“ vyhlásil Calzona.