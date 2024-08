Miliónoví mladíci aj poľský reprezentant. Súper Slovana má vekový priemer pod 24 rokov

Bajrič: Čaká nás veľmi kvalitný súper

"Čaká nás veľmi kvalitný súper, vieme, aké sú jeho prednosti. Musíme sa čo najlepšie pripraviť a snažiť sa využiť naše silné stránky. Skúsenosti zo zápasov ako s Lille, keď sme vzdorovali aj veľkému favoritovi, nám, verím, môžu pomôcť.

Vonku to bude náročné, no urobíme všetko pre to, aby sme dosiahli výsledok, ktorý nám dá šancu pobiť sa v odvete o postup. Doma nám totiž naši fanúšikovia môžu dodať obrovskú energiu, čo môže byť naša výhoda," uviedol pre klubový web obranca Kenan Bajrič.