Slovan získal pred súbojom o Ligu majstrov útočníka. Už dlhšie mal o neho záujem

Belasý dres si bude obliekať útočník Idjessi Metsoko. Do hlavného mesta Slovenska prichádza na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup.

Dlhodobo sme ho sledovali. Je vo výbornom futbalovom veku a môže nám priniesť nové možnosti do ofenzívnej formácie. Veríme, že v našom drese bude napredovať a rozvinie svoj potenciál.

Tešíme sa, že sme sa s Viktoriou Plzeň dohodli na jeho hosťovaní do konca sezóny, pričom súčasťou dohody je opcia na trvalý prestup,“ povedal Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.

„Som veľmi šťastný, že tu môžem byť, moje pocity sú veľmi pozitívne. Je až neuveriteľné, keď si uvedomím, že len pred rokom som prišiel do Česka, vtedy ešte do druhej ligy.

A teraz budem pôsobiť v klube, ktorý sa dostal do play-off Ligy majstrov. Mám pred sebou veľkú výzvu, no teším sa na ňu a urobím všetko pre to, aby som bol pre Slovan platný. Teším sa na Európu i na tento štadión, ktorý je naozaj nádherný a hneď ma očaril,“ vyhlásil Idjessi Metsoko.