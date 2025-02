Banská Bystrica hľadá ostrieľanú kvalitu. Prezident klubu vyzval fanúšikov, aby sa vrátili na futbal

BANSKÁ BYSTRICA. Futbalisti Banskej Bystrice vstupujú do jarnej časti Niké ligy po priaznivých výsledkoch v prípravných zápasoch počas zimy.

Z českej Slavie Praha prichádza na hosťovanie do konca sezóny stredopoliar Babacar Sy.

Trénuje ešte s nami Marek Václav. Uvidíme do stredy, či zaktivujeme aj jeho angažovanie," objasnil situáciu s kádrom športový riaditeľ MFK Dukla Banská Bystrica Jozef Mores, pričom sa vyjadril aj k cieľom mužstva, ktoré je štyri kolá pred koncom základnej časti tri body od poslednej priečky.

Máme jedno otvorené okno, aby sme priniesli jedného kvalitného hráča, no nie je to jednoduché, ale pracujeme na tom.

Vytvoriť taký bodový vankúš, aby sme sa v pokoji pripravili na nasledujúcu sezónu. Máme cieľ aj v pohári. A to je postúpiť ďalej už cez najbližšieho súpera."

Na prvú šestku zaručujúcu nadstavbu o titul stráca štyri body: "Cieľ je určený. Chceme to upratať do pokojných vôd.

Pri pohľade na tabuľku chceme bodovo zastabilizovať zisky, nerezignujeme na prvú šestku, ale nemáme to vo vlastných rukách," uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii tréner B. Bystrice Martin Poljovka a poodhalil aj určitý herný plán:

Za všetkých predstúpil pred médiá kapitán Ľubomír Willwéber: "Zimná príprava bola krátka, ale všetci sa už tešíme na prvý ligový zápas. Vieme ako to je v tabuľke, ale kým sa ešte dá bojovať o prvú šestku, tak zabojujeme.

Dôvody vysvetlil prezident MFK Dukla Milan Smädo: "Bol by som rád, ak by sa diváci vrátili na Štiavničky. Je to naše hlavné krédo.

Chcem poďakovať vedeniu VŠC Dukla, lebo sme sa museli odsťahovať z Radvane pre technické závady na štadióne, ktoré sa musia odstrániť.

Vyšlo nám armádne stredisko v ústrety, aj za pomoci primátora. Máme kde skloniť hlavy a trénovať.

Chcem vyzvať fanúšikov, aby sa vrátili na futbal do Banskej Bystrice. Verím, že ich našou hrou a výsledkami prinavrátime."