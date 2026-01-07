Podbrezová začala prípravu aj s asistentom Godálom, cieľom je horná šestka

Futbalisti Podbrezovej odštartovali zimnú prípravu s niekoľkými novými hráčmi a aj s bývalým obrancom Borisom Godálom, ktorý sa stal novým asistentom hlavného trénera Štefana Markulíka.
Do jeho kompetencií bude patriť najmä zlepšenie defenzívy, ktoré bude podľa Markulíka kľúčové. Hráčov Podbrezovej čaká v úvode prípravy sústredenie v Turecku a neskôr sa v záverečných štyroch kolách základnej časti pokúsia udržať si postavenie v hornej šestke Niké ligy.
„Mali sme dlhšie voľno. Chcel som, aby sme si všetci oddýchli, strávili čas s rodinami a nabrali energiu. Teraz sa už všetci môžeme pustiť do práce,“ prezradil Markulík.
Jeho tím figuruje po jesennej časti na 6. mieste so štvorbodovým náskokom na Ružomberok a Prešov, ktorí sa v záverečných štyroch kolách pokúsia prebojovať do skupiny o titul.
„K úplnej spokojnosti mi po jeseni chýbali ešte 3-4 body. Na jar chceme nadviazať na dobré výkony z jesene. Mrzia nás viaceré lacné inkasované góly. To je niečo, na čom chceme pracovať. Aj preto som rád, že sa Boris (Godál) vrátil do nášho klubu.
Verím, že svojimi skúsenosťami nám bude schopný pomôcť. Jeho primárna úloha bude práca s obrancami a takisto by nám mal pomôcť aj s efektivitou štandardných situácií,“ prezradil Markulík.
Počas zimnej prestávky nastalo v kádri Podbrezovej niekoľko zmien.
„Prišiel slovinský stopér Rene Lampreht. Naďalej riešime náš káder smerom von aj dnu. Určite nejakí hráči odídu, ale nebude to vo veľkom počte. Naša ambícia v zimnej prestávke je, aby mužstvo čo najviac ostalo pokope a bolo čo najlepšie pripravené na jarné zápasy.
Máme už pred-dohodnutého afrického stopéra, s ktorým to musíme papierovo dotiahnuť,“ prezradil generálny manažér Miroslav Poliaček. Otázniky visia nad viacerými hráčmi, ktorých trápili zdravotné problémy.
Dvadsaťsedemročný obranca Matej Oravec nehral futbal od januára 2025. „Podpíšeme s ním štartovací kontrakt, ktorý sa vývojom jeho zdravotného stavu stane vážnejším. Chceme si ho zazmluvniť, aby nám ho niekto nevyfúkol. Všetko závisí od jeho zdravotného stavu, no počítame s ním,“ prezradil Poliaček.
Matúša Marcina čaká operácia v Česku, no aj s ním klub počíta. Iná je situácia s obrancom Branislavom Niňajom. „Sme v rokovaniach. Obe strany si jeho pôsobenie u nás predstavovali inak. Hľadáme možnosti. V príprave dostanú priestor iní stopéri,“ netajil Poliaček.
Dlhú absenciu má za sebou aj 19-ročný stredopoliar Šimon Faško, ktorý chýbal tímu od konca minulej sezóny. Jeho návrat na trávnik by mohol byť reálny koncom apríla.
„Vieme, čo pre nás znamená. Je to odchovanec a jeden z lídrov. Nebudeme však na neho tlačiť. Verím, že na jar niečo odohrá. Pracuje na sebe, fyzicky ide hore. Verím, že bude v poriadku,“ konštatoval Poliaček.
Pozitívnou správou pre fanúšikov Podbrezovej bola nová dvojročná zmluva so stredopoliarom Samuelom Štefánikom.
„Poteší to. Dohodli sme sa ešte pred Vianocami. Bolo to ešte príjemnejšie než obvykle,“ priznal Štefánik, ktorý sa už teší na jarné súboje: „Ešte je v hre veľa bodov. V tabuľke je to dosť natlačené. My sa musíme pozerať na seba a získať čo najviac bodov, aby sme si postup vybojovali sami.“
Káder Podbrezovej v úvode zimnej prípravy
Matej Jurička, Tomáš Lukošík, Lukáš Domaniský, Ondřej Deml, Tobiáš Diviš, Muhammed Dumbuya, Michal Duraj, Šimon Faško, Patrik Pilippov, Roland Galčík, Davit Hakobjan, Andrij Havrylenko, Vincent Chyla, Ousman Kujabi, Maksym Chiminec, Peter Kováčik, Alex Lajčiak, Rene Lampreht, Jakub Luka, Alin Lerint, Matúš Marcin, Alex Markovič, Filip Mielke, Branislav Niňaj, Matej Oravec, René Paraj, Kevor Palumets, Adrián Petic, Jakub Řehák, Mohammed Sallah, Ridwan Sanusi, Radek Šiler, Samuel Štefánik