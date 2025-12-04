Škrtel potvrdil stopercentnú bilanciu. Trnavu potiahol dvojgólový útočník

Futbalisti Podbrezovej po domácej výhre nad Žilinou nedokázali v stredajšej dohrávke 10. kola Niké ligy zdolať Spartak Trnava.
Podľahli mu 1:3 a nad týmto mužstvom nevyhrali už viac než tri roky. „Železiari“ pritom v zápase neboli horším tímom, zradila ich však koncovka a chyby v defenzíve.
„Začiatok stretnutia sme mali dobrý. V prvom polčase sme boli živším mužstvom, dostali sme sa do šancí, ale musíme ich premieňať, aby sa nám potom hralo lepšie. Inkasovali sme po našich chybách.
Najmä pri druhom góle v našej sieti sme sa zbytočne hrnuli dopredu a Trnava nás dobre vybrejkovala,“ rozhovoril sa po prehre s Trnavou podbrezovský obranca Filip Mielke, pričom načrtol aj dôvody, prečo jeho tím nevyhral nad Spartakom štrnásty krát za sebou: „Máme s Trnavčanmi dobré zápasy, ale trápi nás efektivita.
Ak idú do vedenia, tak si to už vedia ustrážiť. Musíme premieňať šance, aby sme dotiahli zápasy s nimi do úspešného konca.“
VIDEO: Markulík hodnotí zápas
Podbrezová mala za sebou ťažký víkendový duel so Žilinou, ktorý doma zvládla.
Každý zápas v tejto lige je ťažký
Aj preto tréner Štefan Markulík nasadil do základnej zostavy proti Trnave čerstvých hráčov, ktorí nemali predchádzajúci duel až tak v nohách.
„Každý zápas v tejto lige je ťažký. Taký bol aj so Žilinou.
Preto sme mali v zostave dosť zmien a vďaka tomu sme boli živším mužstvom, no bohužiaľ, nedotiahli sme to do úspešného konca,“ povzdychol si 20-ročný Mielke.
Hrdinom Trnavy v Podbrezovej bol dvojgólový útočník Timotej Kudlička.
Otvoril skóre duelu a napokon dal aj víťazný zásah mužstva za stavu 1:1 po brejkovej situácii. Zápas tak hodnotil kladne:
„Vedeli sme, že to bude veľmi ťažké, keďže Podbrezová zdolala Žilinu cez víkend dominantným výkonom. Mali sme pred týmto súbojom rešpekt, ale vedeli sme, že máme na to, aby sme vyhrali.
Potešili ma moje dva góly, každý by ich chcel dávať. Už v minulom zápase som mal nejaké šance, takže som rád, že mi to teraz padlo. Hlavné je, že sme vyhrali.“
Kudlička si dobre uvedomoval, že za stavu 1:1 mali Podbrezovčania tlak a v šestnástke to miestami vrelo.
„Po tom ich prestriedaní sme sa nejako stiahli, celkom to horelo v našom pokutovom území. Domáci vyrovnali a boli sme neustále pod tlakom.
Vyšiel nám brejk a od toho gólu na 1:2 sme všetci cítili, že v Podbrezovej vyhráme,“ prezradil 22-ročný trnavský útočník a vyjadril sa aj k trénerovi Škrtelovi, ktorý doviedol mužstvo k tretej výhre v rade:
„Sme spokojní. Každý z nás chce vyhrávať, sme za jeho príchod na trénerskú lavičku radi. Každý ho rešpektuje, doniesol pohodu, dobrú atmosféru a je to vidieť aj na ihrisku.“
VIDEO: Škrtel hodnotí zápas
Škrtel na margo dvojgólového Kudličku na tlačovej konferencii po zápase uviedol: „Každý tréning tvrdo pracuje, nie je proti nemu jednoduché hrať.
Videl som ho ešte keď bol v doraste, preto sme ho aj do mužstva brali, že takýto typ útočníka je vzácny. Som rád, že práca, ktorú každý deň odvádza na tréningu, sa pretavuje aj do gólov.“
Nie je to o mne
Škrtel má ako tréner Trnavy nateraz stopercentnú bilanciu. Viedol tri zápasy a všetky doviedol do víťazného konca. „Keď sa vyhráva, tak pocity sú vždy príjemné.
Ale nie je to o mne, sú za tým chalani a tréneri, ktorí pri mužstve zostali a odvádzajú výbornú robotu.
To, čo sme si zaumienili, keď sme k tomuto kroku pristúpili, že dáme dokopy skúsenosti a plus moje skúsenosti, ktoré dokážem ponúknuť, tak to momentálne funguje a prejavuje sa to do výsledkov,“ dodal nový trnavský lodivod.