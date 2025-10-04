ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (10. kolo)

PODBREZOVÁ. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 10. kola Niké ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava dnes (Niké Liga LIVE, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
04.10.2025 o 18:00
10. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Odložený
Trnava
Prehľad
Rozhodca: Kišš – Ferenc, Košecký.
Prenos
Dnes sa nám bohužiaľ hrať nebude! Dôvodom je vírusové ochorenie na strane domácich. Konkrétny termín kedy sa zápas odohrá zatiaľ nie je známy.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 10. kola NIKÉ ligy medzi FK Železiarne Podbrezová a FC Spartak Trnava.
Podbrezová je po deviatich kolách na 7. mieste tabuľky s 11 bodmi. Z 9 zápasov majú na konte 4 výhry a 5 prehier. Naposledy prehrali v Ružomberku 0:1. Zaujímavosťou je, že v tejto sezóne doma ešte neprehrala.
Trnava je na 3. mieste so ziskom 16 bodov. Dohrávať, ale bude ešte 4. kolo v závere októbra, keď Spartak doma privíta Košice. Z 8 odohraných zápasov má na konte 5 výhier, 1 remízu a 2 prehry. Naposledy remizovala na trávniku Žiliny 2:2.
Naposledy sa tieto tímy stretli v máji tohto roka, vtedy Trnava zdolala Podbrezovú 2:1.
Podbrezová je po deviatich kolách na 7. mieste tabuľky s 11 bodmi. Z 9 zápasov majú na konte 4 výhry a 5 prehier. Naposledy prehrali v Ružomberku 0:1. Zaujímavosťou je, že v tejto sezóne doma ešte neprehrala.
Trnava je na 3. mieste so ziskom 16 bodov. Dohrávať, ale bude ešte 4. kolo v závere októbra, keď Spartak doma privíta Košice. Z 8 odohraných zápasov má na konte 5 výhier, 1 remízu a 2 prehry. Naposledy remizovala na trávniku Žiliny 2:2.
Naposledy sa tieto tímy stretli v máji tohto roka, vtedy Trnava zdolala Podbrezovú 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
5
3
1
17:6
18
V
R
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
4
4
1
20:13
16
R
V
R
R
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
3
2
14:11
15
V
V
P
R
R
6
AS TrenčínAS Trenčín
9
4
0
5
10:16
12
P
P
P
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
1
4
4
11:15
7
R
P
V
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
8
1
1
6
10:16
4
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body