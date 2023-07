Podbrezová opäť myslí na hornú šestku, kľúčoví hráči v tíme zostali

PODBREZOVÁ. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová vstúpia do nového ročníka 2023/2024 s cieľom nadviazať na úspešnú uplynulú sezónu.

Cieľom je opäť horná šestka. V medzisezónnom období nastalo v kádri viac odchodov než príchodov, pričom v kádri naďalej dominujú slovenskí hráči.

"V prvej šestke sa nám veľmi páčilo, bol to akýsi rýchlokurz pre našich mladých hráčov. Chceme sa o účasť v nej znovu popasovať, no vieme, že to bude náročné," poznamenal generálny manažér Miroslav Poliaček.

Pri trénerskom kormidle pokračuje tréner Roman Skuhravý, ktorý tím doviedol k postupu do najvyššej súťaže a následne aj k úspešnému ťaženiu v nej. Výsledkom bolo konečné 4. miesto a 21 víťazstiev (z 32 zápasov) .