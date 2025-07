Fanúšikovia žiadali odstúpenie šéfa ÚLK. Podbrezová mala proti Košiciam motiváciu

Podržal svoje mužstvo. Vzadu dostávame smolné góly, k tomu ešte aj penalta. Domácim potom vyšiel jeden brejk a za stavu 3:1 bolo po zápase. Nevyšlo nám to, mrzí nás to, ale ideme ďalej,“ vravel po prehre v Podbrezovej stredopoliar Košíc Dávid Gallovič, ktorého mrzeli inkasované góly po chybách v obrane, k čomu ešte dodal:

Na ihrisku predviedol po prvom góle futbalista Podbrezovej Andrij Havrylenko netradičné oslavné gesto, akým sa prezentoval tréner Grodna po víťaznom góle svojho mužstva v Košiciach.

„Pre nás to bola motivácia, aj keď to nie je vina Košíc, že práve oni išli do Európy, ale pre mňa to bolo väčšie chcenie vyhrať tento zápas a získať body,“ netajil ukrajinský stredopoliar Havrylenko a k duelu poznamenal:

„Ťažký zápas. Prvý polčas bol vyrovnaný a bolo dobré, že sme využili naše šance. Som rád, že som dostal loptu na zadnú žrď a pekne som to trafil.

Mohol som pridať aj ďalšie dva góly, ale bol tam i dobrý zákrok brankára, klobúk dole pred ním. Pri tretej mojej strele mi chýbalo šťastie.“

Dôležité pre sebavedomie

Havrylenkovi na prvý gól prihrával Daniel Smékal a druhý sám dal z nariadenej penalty. Po výhre ani on netajil radosť: