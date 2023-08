Podbrezová nevyužila šance na zvýšenie vedenia, o triumf nad Trenčínom prišla po vlastnom góle

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Hráči odviedli dobrý kus práce, i keď sme výsledok stratili v nadstavenom čase po 90 minútach hry. Moje mužstvo odohralo jeden z najlepších zápasov, preto som pokojný. Bola to dobrá konfrontácia medzi nami a súperom. Trenčín má zaujímavých hráčov, aj vďaka tomu mohli diváci vidieť špičkový zápas. Moji zverenci si museli siahnuť na dno síl. Boli tam viaceré fázy, kedy sa duel mohol zlomiť na jednu či druhú stranu. Škoda, že za stavu 2:1 sme nevyužili jednu z troch či štyroch príležitostí po fantastických akciách, mohli sme to rozhodnúť. Pokiaľ je zápas tesný, nemôžeme v závere dovoliť súperovi zahrávať štandardné situácie. To sa nám dnes nepodarilo, ale bod je zaslúžený. Mňa zápas bavil."

Ilija Stolica, tréner Trenčína: "Ak by takéto kvalitné zápasy boli pravidelne, tak je to len dobré pre slovenský futbal a ligu. Zápas bol veľmi dobrý z oboch strán. Oba fanúšikovské tábory môžu byť spokojné po tom, čo videli. Oba tímy predviedli svoj herný štýl, boli mu verní, konfrontovali sa v ňom. Som rád, že som mohol byť prítomný na tomto stretnutí. Nebol to ľahký zápas aj pre počasie, ktoré v Podbrezovej panovalo. Napriek silným prehánkam všetko prebehlo v poriadku. Výsledok presne zobrazuje dianie na ihrisku."