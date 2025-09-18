Významné ocenenie kariéry majstra sveta Lahma. Dostane štátne vyznamenanie

Philipp Lahm s trofejou pre majstrov sveta.
Philipp Lahm s trofejou pre majstrov sveta.
Prostredníctvom vlastnej nadácie pomáha nádejným futbalistom v Nemecku a Južnej Afrike.

MNÍCHOV. Bývalý nemecký futbalista Philipp Lahm si v októbri prevezme štátne vyznamenanie za zásluhy v oblasti športu.

Niekdajší kapitán Bayernu Mníchov a nemeckej reprezentácie bude medzi 25 ocenenými za služby svojej krajine. Informovala o tom agentúra DPA.

Kancelária prezidenta Nemecka Franka-Waltera Steinmeiera, vyzdvihla vo štvrtkovom vyhlásení Lahmove zásluhy.

„Philipp je jednou z charakteristických postáv nemeckého futbalu, na ihrisku a aj mimo neho. Ako vedúci organizátor európskeho šampionátu v roku 2024 sa výrazne pričinil k úspešnému priebehu majstrovstiev,“ píše sa v stanovisku.

Majster sveta z roku 2014 je okrem toho aj čestným občanom Mníchova a prostredníctvom vlastnej nadácie pomáha nádejným futbalistom v Nemecku a Južnej Afrike.

