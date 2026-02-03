Zdravie hráčov nad góly. Budúcnosť futbalu môže formovať obmedzenie hlavičiek

Odborový zväz zastupujúci britských futbalistov (PFA) v utorok predstaví prvý komplexný protokol na prevenciu chronickej traumatickej encefalopatie (CTE) -degeneratívneho poškodenia mozgu.
Asociácia, ktorá zastupuje napríklad súčasných aj bývalých hráčov futbalovej Premier League, chce rozšíriť povedomie o otrasoch a poškodeniach mozgu, ktoré môžu spôsobiť údery pri hlavičkovaní.
PFA neodporúča hráčom viac ako 10 hlavičiek týždenne vrátane tých na tréningoch. Deti do 12 rokov by nemali hlavičkovať vôbec, uvádza PFA. Jej cieľom je znížiť počet úderov do hlavy počas celého života hráčov.
„CTE je možné predchádzať, bodka. Dôležité sú zásady menej hlavičkovania, menej sily a menej často. Dajú sa uplatniť v akomkoľvek športe a sú našou najväčšou nádejou na zabránenie tomu, aby hráčov postihol rovnaký osud ako predošlé generácie,“ citovala agentúra AP riaditeľa oddelenia zdravia mozgu doktora Adama Whitea.
CTE bolo prvýkrát diagnostikované v roku 2005 u hráčov amerického futbalu. Odvtedy sa stalo strašiakom v hokeji, futbale a iných kontaktných športoch. Patria sem aj bojové športy, pri ktorých sú športovci vystavení opakovaným úderom do hlavy.
Štúdia z roku 2017 zistila prítomnosť CTE u 110 zo 111 mozgov, ktoré darovali na výskum bývalí hráči NFL. Ochorenie je možné diagnostikovať až posmrtne prostredníctvom vyšetrenia mozgu.
Protokol je podľa Chrisa Nowinského, zakladateľa nadácie CTE, prvým komplexným plánom boja proti tomuto ochoreniu.
„V súčasnosti existujú presvedčivé dôkazy, že častejšie údery do hlavy v športe budú mať za následok vyšší počet športovcov s CTE. Športoví funkcionári sami neriskujú, ale postupy, ktoré stanovujú, odsudzujú niektorých športovcov k životu s týmto ochorením,“ povedal Nowinski.