Potvrdené. Slovenský reprezentant Peter Pekarík sa vracia na Slovensko

Pekarík debutoval v najvyššej slovenskej súťaži v sezóne 2004/2005 v tíme Dubnice. Po roku sa vrátil z hosťovania do Žiliny, kde o dva roky neskôr (2007) získal titul majstra Slovenska.

Podpísal zmluvu s materským klubom MŠK Žilina. Obe strany sa dohodli na krátkodobom kontrakte do 30. januára 2025.

V januári 2009 spravil životný prestup. Za takmer milión eur smeroval do Nemecka, konkrétne do Wolfsburgu. O pár mesiacov neskôr s ním vyhral Bundesligu.

Súčasťou klubu bol dlhých dvanásť rokov, no posledné dve sezóny prevažne presedel na lavičke. Od tohto leta bol voľným hráčom.

Štartovať by mohol už v nedeľnom domácom ligovom dueli proti nováčikovi z Komárna.

Svojím profesionalizmom a pracovitosťou určite dokáže ovplyvňovať všetkých ľudí v klube a strhne so sebou aj okolie. Dúfame v prospešnú misiu pre obe strany a želáme mu veľa zdravia i športových úspechov."

Málokedy sa stretne taký futbalista s takým profesionálnym prístupom, ako má Peter. Je to obrovský impulz pre kabínu i fanúšikov.

Obe strany sa dohodli na polročnom kontrakte.

"Zatiaľ je to zmluva do konca tohto kalendárneho roka, ako si želal 'Peky'. Potrebuje sa zorientovať, zistiť, ako to funguje v tíme, aké sú ambície a aká bude aj jeho pozícia. V zime sa uvidí, čo ďalej," konštatoval Belaník.

Pekarík má za sebou aj 132 štartov v drese národného tímu. Debutoval zaň v roku 2006 a bol súčasťou mužstva, ktoré sa prebojovalo do osemfinále MS 2010 v Juhoafrickej republike.

Na šampionáte odohral tri zápasy vrátane pamätného víťazstva nad vtedajšími obhajcami titulu Talianmi 3:2. Bol tiež jedným z kľúčových hráčov na uplynulých ME v Nemecku.