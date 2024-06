Za rok urobil nevídaný skok. Mladý Slovák mieri z dediny medzi európsku elitu

Odteraz si musí zvykať na jednu z najlepších líg sveta. Kováčik prestúpil z FK Železiarne Podbrezová do tímu nováčika talianskej Serie A Como 1907.

PODBREZOVÁ. Skokan sezóny, možno najväčší zjav. Ligová kométa. Vlani Petra Kováčika sotva niekto poznal. Ani dnes nie je hráčom, ktorý by bol ústrednou témou v médiách. Kováčik je však unikát.

„Je to veľká vec pre Podbrezovú a celý slovenský futbal. Hráč z malého slovenského klubu, ktorý nepatrí medzi top na Slovensku, sa dostane do Talianska a rovno do Serie A,“ tvrdil pre oficiálnu stránku Podbrezovej generálny manažér Miroslav Poliaček.