Množstvo spomienok, súbojov a radosti. Maďarský brankár ukončil reprezentačnú kariéru

Pred pôsobením v A-tíme sa v maďarskom drese dostal do semifinále ME do 19 rokov, získal bronz na majstrovstvách sveta do 20 rokov a roky bol kapitán tímu do 21 rokov.

„So seniorským národným tímom som mal možnosť zúčastniť sa na troch majstrovstvách Európy a na dvoch z nich som hral, ​​vrátane domácej pôdy v plnej Puskás Aréne.

Tieto spomienky budú mať v mojom srdci vždy špeciálne miesto,“ uviedol Gulácsi podľa agentúry MTI.