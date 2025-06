Slovanista všetkých prevyšoval. Známy Čech sa hneval, že všetci hrajú naňho

V zostave sme mali aj geniálneho hráča, ktorý v závere sezóny dovŕšil dvadsiatku. Peter Dubovský nastrieľal v majstrovskom ročníku rekordných 27 gólov v 30 zápasoch. Bol extrémne talentovaný, vždy vedel dať gól. Mali sme dobrý tím, ale on dokázal rozhodnúť kľúčové zápasy. Bol to rozdielový hráč, akého Sparta ani Slavia nemali.

Dubovský bol najtalentovanejší hráč, s ktorým som kedy hral. V reprezentácii vynikal aj Moravčík. Boli to iné typy hráčov. Moravčík bol obrovská individualita, hovorilo sa, že má zložitú povaha. Ja som to nikdy nepostrehol, naopak, vždy som s ním dobre vychádzal. O Dubovskom niektorí tvrdili, že bol neprístupný a odmeraný. Vnímal som ho úplne inak. Tesne pred tragickou dovolenkou bol u mňa na chate. Boli sme tam do rána, potom poňho prišiel brat šli a rovno na letisko. O tri dni som dostal hroznú správu, že zahynul.

Ak by mal Peter na niektoré veci inú mentalitu, je možné, že by to dotiahol ešte ďalej. Zrejme mal smolu, že sa z východného bloku dostal hneď do Realu Madrid. Možno mu chýbal medzikrok, trošku menší klub. V Ajaxe Amsterdam sa mohol vyhrať a potom sa posunúť na najvyšší level. Ponuka Realu Madrid sa však neodmieta. Mal to náročné, lebo kvalitu a talent ako on tam mali ďalší šiesti. A v tom čase mohli hrať iba traja cudzinci.

V čase jeho smrti som bol vo Francúzsku na sústredení. Správu mi oznámil novinár Jozef Korbel. Nemohol som ísť ani na jeho pohreb. Petra je obrovská škoda. Vedel si stáť za svojim, bol tvrdohlavý. Už v mladom veku bol obrovskou osobnosťou. Keď sa zaťal alebo urazil, ani tréner Galis s ním nevedel pohnúť.