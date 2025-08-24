Zdolali Real Madrid a oholil si hlavu. Duch Petra Dubovského sa bude vznášať nad štadiónom

BRATISLAVA. Ak by žil, zrejme by v nedeľu nechýbal v hľadisku. Nenechal by si ujsť zápas dvoch klubov, ktoré výrazne ovplyvnili jeho futbalovú kariéru.
Po 24 rokoch sa v španielskej najvyššej súťaži stretnú Real Oviedo a Real Madrid. Tímy, ktorých dresy si obliekal legendárny slovenský futbalista Peter Dubovský.
Nebyť tragickej udalosti pri vodopáde na ostrove Koh Samui v Thajsku, mal by dnes 53 rokov.
Pri príležitosti prvého zápasu dvoch Realov po viac než dvoch desaťročiach, si španielsky denník Diario AS zaspomínal na slovenského mága s loptou.
„Mladík, ktorý prišiel do Madridu ako 21-ročný, s hodvábnou ľavačkou, elegantným behom a smrteľným úderom, v Oviede exceloval," opísal Dubovského novinár David Alonso.
Palec hore znamenal výhru
Slovenský futbalista pôsobil v klube Real Oviedo medzi rokmi 1995 a 2000. Predtým strávil dva roky v Reale Madrid, kam prestúpil v roku 1993 z bratislavského Slovana.
Už v tom čase bol výnimočný futbalista. „Mal neuveriteľnú kvalitu. Bol výborný," tvrdil o Dubovskom v minulosti José Amavisca, bývalý spoluhráč z Realu Madrid, ktorý má dres Slováka zavesený doma na stene.
Za „biely balet“ odohral Dubovský 45 zápasov, no gólovo sa presadil len trikrát. Neoslnil. „Prišiel veľmi mladý. Ak by prišiel o tri či štyri roky neskôr, určite by v Reale Madrid uspel," myslí si Amavisca.
Dubovský sa tak presunul do Ovieda, kde mohol naplno ukázať svoj talent.
Za päť sezón na severe Španielska odohral 127 súťažných zápasov, v ktorých strelil 17 gólov a na ďalších 7 prihral.
Podľa spoluhráčov sa v novom klube cítil dobre a uvoľnene.
„Keď sme pred zápasmi sedeli v autobuse, pýtali sme sa ho, ako sa cíti. Ak nám ukázal palec hore, vedeli sme, že máme dobrú šancu na výhru, pretože bol výnimočný hráč, jeden z najtalentovanejších, akých som kedy videl," zaspomínal si pre Diario AS legendárny brankár z Ovieda Esteban.
„Bol to jeden z najväčších talentov," dodal ďalší Dubovského bývalý spoluhráč z Ovieda Paco Sanz. „Boli sme takmer ako bratia. Býval so mnou niekoľko mesiacov, kým neprišla jeho priateľka," doplnil.
Kúpil prsteň, no požiadať o ruku nestihol
Jeho životnou láskou bola Slovenka Aurélia Čarabová, s ktorou sa spoznal na bratislavskom gymnáziu.
Počas dovolenky v Thajsku, ktorá sa stala Dubovskému osudnou, ju chcel požiadať o ruku. „Neskôr som doma našla účtenku z klenotníctva a na nej bolo uvedené, o aký predmet ide," cituje ju Diario AS.
„Ako o futbalistovi o ňom nemám veľa čo povedať. Ako človek bol introvertný, niekedy nedôverčivý a ťažko dostupný, ale ak ste vstúpili do jeho kruhu, dal vám všetko," spomína na neho.
Jednou z osôb, ktorá k nemu mala blízko, bol slovenský športový novinár Jozef Korbel: „Hovoril mi, že nie som novinár, ale že som jeho priateľ. Nemal veľmi rád rozhovory ani verejné vystupovania, ale bol to skvelý chlap a dôkladne si vyberal svojich priateľov, pretože potreboval dôverovať ľuďom po svojom boku," vysvetľoval.
„Uchvátil vás svojou jednoduchosťou, pokorou a štedrosťou. Bol veľmi úprimný a nenávidel klamstvá," dodal Korbel.
Ako opísal Dubovského futbalový talent? „Technicky vzaté, bol to zázrak. Narodil sa s darom a v ľavej nohe mal presnosť hodinára. V našej krajine bol veľmi obdivovaný, zázračný chlap,“ cituje Korbela Diario AS.
Mal rád dlhé vlasy, no ostrihal sa dohola
Jeden z prvých zápasov Petra Dubovského v drese Real Oviedo bol v septembri 1995 duel práve proti Realu Madrid.
Na tento zápas si veľmi dobre spomína útočník Ovieda Oliverio Álvarez, ktorý v ňom dvakrát skóroval.
„Hrali sme na Bernabéu a Peter s Pacom Sanzom uzavreli stávku s Ramirom, slávnym astúrskym kaderníkom," spomína pre Diario AS Álvarez.
„Ak by sme vyhrali, obaja by si museli oholiť hlavy. Bolo to zvláštne, pretože Peter mal rád dlhé vlasy, ale bol to veľmi nepravdepodobný výsledok a tak to prijali."
Oviedo nakoniec vyhralo 3:2, pričom Álvarezovi prihrával na jeden z gólov aj Dubovský. „Obaja dodržali slovo a prešli Ramirovými nožnicami," dodal útočník.
Oviedo je nováčik najvyššej španielskej súťaže, zápas proti Realu odohrá na štadióne, ktorý otvorili v septembri 2000, len tri mesiace po Dubovského tragickej smrti.
„Túto nedeľu sa bude Petrov duch vznášať nad štadiónom Carlos Tartiere, kde nikdy nehral," dodáva novinár David Alonso z Diario AS.