Stál proti Ronaldovi. Hráči sa cez prestávku, päť, šesť minút modlia, spomína Čögley

„Saudi Pro League bola pre mňa vysoká škola trénerstva. Splnený sen,“ spomína muž, ktorý sa v lete stal asistentom lodivoda Iliju Stolicu v AS Trenčín.

PETER ČÖGLEY (36) sa konfrontoval so slávnym Cristianom Ronaldom, ktorý sa stal ozdobou Saudi Pro League. V Saudskej Arábii však zažil aj viacero bizarných situácií, o ktorých porozprával v úprimnom rozhovore pre Sportnet.

Tréner Martin Ševela ho povolal do saudskoarabského klubu FC Al-Adalah, kde zastával pozíciu kondičného trénera.

Mal platnú zmluvu, no vo veku 34 rokov nečakane ukončil futbalovú kariéru. Dostal lákavú ponuku, aká sa neodmieta.

Ste trénerom AS Trenčín, no stále vás môžu fanúšikovia vidieť na zelených trávnikoch aj ako hráča. Cez víkend ste strelil parádny gól z priameho kopu, ktorým ste dopomohli tímu FK Melčice-Lieskové k výhre 3:2 nad Novu Dubnicou. Rutina?

Na človeka sa niečo po toľkých ligových rokoch nalepí.

Štandardnú situáciu som kopal prvýkrát. Vždy som nechal chlapcov, aby to zahrali. Teraz si však hovorím, že aj ja si chcem kopnúť.

Postavil som si loptu a chcel som ju poslať ponad múr. Videl som však, že brankár si ho trošku zle postavil. Preto som to dal do jeho strany. Spravil nesprávny úkrok a skončilo to v sieti.

VIDEO: Peter Čögley kandiduje v súťaži Gól roka 2024